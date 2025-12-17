Tanja Jess: ‘Succes stelt niet zoveel voor’

Tekst: Sabine Krouwels

Toen Tanja Jess in Goede Tijden, Slechte Tijden ging spelen veranderde haar leven van de ene op de andere dag. Ineens werd ze overal herkend en kon ze niet meer rustig over straat. Ze werd zelfs achtervolgd door een groep mensen vanuit een pashokje, deelt ze deze week in Weekend. “We moesten vluchten.”

Inmiddels is de storm wel gaan liggen, maar in de hoogtijdagen van haar Goede Tijden, Slechte Tijden-periode kon Tanja Jess amper normaal over straat. Ze herinnert zich die tijd maar al te goed. “Binnen een week stond je hele leven op z’n kop. Je was in één klap een bekende Nederlander. Overal waar je kwam, werd je herkend, zelfs met een zonnebril en een pet op.”

Pashokje

Het zorgde voor Tanja wel eens voor extreme situaties. “Ik ben wel eens achtervolgd door mensenmassa’s vanuit een pashokje. Ik had mijn moeder toevallig net een pakje strooifoto’s met handtekening gegeven en die ging zij toen letterlijk strooien zodat die mensen daarop doken en wij konden vluchten.”

Gordijn

Tanja is er niet rouwig om dat die tijd voorbij is. “Misschien droom je als je jong bent wel eens van dat grote succes. Maar als je dat dan bereikt en je kijkt achter het gordijn, dan weet je: het stelt allemaal niet zoveel voor.”

