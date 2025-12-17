Tanja Jess

Tanja Jess: ‘Succes stelt niet zoveel voor’

Tekst: Sabine Krouwels

17/12/2025

Toen Tanja Jess in Goede Tijden, Slechte Tijden ging spelen veranderde haar leven van de ene op de andere dag. Ineens werd ze overal herkend en kon ze niet meer rustig over straat. Ze werd zelfs achtervolgd door een groep mensen vanuit een pashokje, deelt ze deze week in Weekend. “We moesten vluchten.”

Inmiddels is de storm wel gaan liggen, maar in de hoogtijdagen van haar Goede Tijden, Slechte Tijden-periode kon Tanja Jess amper normaal over straat. Ze herinnert zich die tijd maar al te goed. “Binnen een week stond je hele leven op z’n kop. Je was in één klap een bekende Nederlander. Overal waar je kwam, werd je herkend, zelfs met een zonnebril en een pet op.”

Lees ook: Tanja Jess over relatieproblemen: ‘Ik werd gek’

Pashokje

Het zorgde voor Tanja wel eens voor extreme situaties. “Ik ben wel eens achtervolgd door mensenmassa’s vanuit een pashokje. Ik had mijn moeder toevallig net een pakje strooifoto’s met handtekening gegeven en die ging zij toen letterlijk strooien zodat die mensen daarop doken en wij konden vluchten.”

Gordijn

Tanja is er niet rouwig om dat die tijd voorbij is. “Misschien droom je als je jong bent wel eens van dat grote succes. Maar als je dat dan bereikt en je kijkt achter het gordijn, dan weet je: het stelt allemaal niet zoveel voor.”

Ons hele gesprek met Tanja Jess lees je in Weekend editie 51. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Boekpresentatie De Tweede Helft Van Je Leven

Marion Pauw in rouw

Begin november kwam de nieuwe psychologische thriller Jij Bent Het Licht van Marion Pauw, tweemaal winnaar van de Gouden Strop, in de winkels te liggen. Aan die publicatie kleeft voor haar een diep verdrietige periode, want in oktober verloor ze haar oudste zus Lieske door een tragisch ongeval tijdens een vakantie in Israël. Lieske was…
Weekend Albert Verlinde

Albert Verlinde: ‘Rapper Boef moet niet zeuren’

Als de rechter een uitspraak doet, dan heb je je daarnaar te schikken, vindt Albert Verlinde. Daarna zeuren dat je iets oneerlijk vindt, komt in zijn vocabulaire niet voor. Dus dat rapper Boef zich beklaagde dat Marco Borsato en Jeroen Rietbergen niet veroordeeld worden, maar Ali B werd stuit hem tegen de borst, deelt Albert…
Vriendin

Saskia: ‘Mijn lichaam schreeuwt om tintelingen en liefkozingen’

Saskia (37) is de beste vriendin van makelaar Mandy. Ze is bewust single, maar geniet van haar vaste ‘scharrels’. Als freelance retailcoach reist ze het hele land door om winkelteams te trainen. Maar of ze privé net zo goed weet wat ze doet?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Sabine