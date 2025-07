Suzan laat babybuik zien tijdens optreden

Tekst: Nicky Molendijk

Suzan & Freek zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Tijdens een optreden op het Belgische festival Rock Zottegem laat Suzan haar babybuik zien aan het publiek.

Eind vorige maand liet het stel weten dat ze een jongetje verwachten. Nu laat Suzan op het podium zien dat ‘kleine Freek’ al flink gegroeid is. Op video’s is te zien dat de zangeres een topje draagt dat boven haar navel uitkomt. Hierdoor is de babybuik goed te zien.

Fans reageren op de video’s, zo schrijft iemand: “Suzan is kei mooi zwanger!” Ook reageert een fan: “Kleine Freek blijft groeien.” Iemand anders zegt: “Haar buikje is zooo mooi.”