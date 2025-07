Monique Westenberg gevraagd voor De Bachelorette

Tekst: Nicky Molendijk

Monique Westenberg was zondagavond te zien in het tv-programma Het Waren 2 Fantastische Dagen. Op social media blikt ze terug op haar deelname en verklapt ze dat ze ook is gevraagd voor een ander bekend programma.

Westenberg schrijft op Instagram dat ze in eerste instantie twijfelde om mee te doen aan Het Waren 2 Fantastische Dagen. “Eigenlijk zeg ik nooit ja tegen programma’s waar ik voor gevraagd ben. Zo hebben Expeditie, Special Forces en The Bachelorette ook aan de bel getrokken”, onthult ze.

Hierdoor vond Monique het dan ook best spannend om ja te zeggen tegen het programma. “Want ik wist van te voren niet met wie ik samen in het huis zou zitten”, zegt ze. “Wat een geluk had ik dat ik met deze twee fijne, warme mensen samen mocht verblijven”, voegt ze toe. Uiteindelijk zat Monique in het huis met Leontine Ruiters en Frank Masmeijer.

In het huis zijn er volgens Monique hele mooie gesprekken geweest. “Er zijn twee dagen in één uur kijktijd gestopt, waardoor er nog meer mooi beeld en prachtige onderwerpen die besproken zijn niet aan bod konden komen”, legt ze uit. “Maar ondanks dat is het een hele mooie, liefdevolle uitzending geworden en hebben jullie kunnen zien en voelen hoe bijzonder het was samen.”

Ook bedankt Westenberg iedereen voor de positieve reacties. “Ik waardeer het dat jullie zoveel moeite doen om al die lieve woorden te sturen”, aldus Monique.