Monique Westenberg deelt vakantiekiekjes met André Hazes na relatiebreuk

Tekst: Nicky Molendijk

Monique Westenberg is samen met André Hazes en hun zoontje op vakantie in Amerika. Ook Roxeanne is erbij met haar gezin. Nadat Monique eerder deze week had aangekondigd dat ze uit elkaar zijn, heeft ze nu een flink aantal vakantiekiekjes gedeeld met haar volgers op Instagram.

“Kleine momenten creëren grote herinneringen”, schrijft ze bij de foto’s. Hierop is te zien dat het stel nog altijd goed met elkaar kan opschieten.

Woensdag deelde Monique dat de relatie uit is. “We staan al even op een andere plek in elkaars leven”, schreef ze op haar Instagram Stories. “Loslaten is groeien en eerlijk zijn naar jezelf en elkaar.”