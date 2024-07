Lady Gaga start openingsceremonie Olympische Spelen

Lady Gaga verscheen aan het begin van de openingsceremonie van de Olympische Spelen al gelijk op het podium. De Amerikaanse zangeres zong langs de Seine het lied Mon truc en plumes van Zizi Jeanmaire.

Net als in de originele opname van Jeanmaire uit 1965 dragen Gaga en haar negentien dansers zwarte pakjes. De kostuums zijn gemaakt door modehuis Dior. De dansers hielden grote roze veren in de lucht.

Het is geen verrassing dat Gaga een aardig woordje Frans kan zingen. In de succesvolle film A Star is Born zong ze al het nummer La Vie en Rose. Dat zingt ze naar verwachting ook later in de ceremonie, samen met Céline Dion.