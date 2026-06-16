Jamai Loman bang voor afstoting donornier

Tekst: Lisa Manche

Acht jaar geleden stond het leven van Jamai Loman op zijn kop toen hij een donornier van zijn zwager kreeg. Zijn eigen nieren werkten nog maar voor twaalf procent en door de nieuwe nier voelt hij zich nu goed. Hij is alleen nog elke dag bang dat de nier wordt afgestoten, vertelt hij aan ‘Story’.

Controle en medicatie

In 2018 was Jamai erg ziek. Toen bleek dat zijn zwager Andy een geschikte donor was, besloot hij om zijn nier af te staan aan Jamai. ‘Het is bijna acht jaar geleden dat ik een donornier heb mogen ontvangen. Elke vier maanden ga ik voor controle, en ik heb natuurlijk veel medicatie om afstoting tegen te gaan.’

Hardnekkige griep

Momenteel voelt Jamai zich goed, maar hij weet dat dit ook kan veranderen. ‘Als ik bijvoorbeeld grieperig ben, dan ben ik ook meteen heel erg ziek. Het duurt bij mij zeker twee tot drie keer zo lang voordat ik weer beter ben. Griep kan bij mij echt heel hardnekkig zijn’, legt de zanger uit. ‘Vorig jaar gebeurde dat tijdens de opnames van Stars on Stage. Toen moest ik helaas verstek laten gaan.’

Ouder worden

Sinds zijn ziekte is Jamai zich ervan bewust dat ouder worden niet vanzelfsprekend is. ‘Vaak hoor je om je heen dat mensen het lastig vinden om ouder te worden. Ik heb dat juist niet. Omdat ik weet wat het is om op jonge leeftijd ernstig ziek te zijn.’ De zanger hoopt wel oud te mogen worden, zelfs met alle ongemakken erbij. ‘Dat is toch heerlijk! Want dat betekent dat mijn donornier het lang volhoudt. Dat blijft toch mijn grootste angst. Daarom probeer ik zoveel mogelijk in het hier en nu te leven. En zo gezond mogelijk.’

Jamai won in 2003 het programma Idols. Hij stond samen met Jim Bakkum in de finale. Zal er ooit nog een keer een reünie van de twee zangers komen?