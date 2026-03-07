Stoofvlees à la ketjap

Weekend-recept: Stoofvlees à la ketjap

Tekst: Evelien Berkemeijer

07/03/2026

Zoet, hartig en vol diepte: ketjap is zo’n smaakmaker die met weinig moeite een gerecht nét dat beetje extra geeft. Of je nu snel wilt koken na een lange werkdag of uitgebreid de tijd neemt in het weekend, met ketjap zet je altijd iets bijzonders op tafel.

Ketjap geeft veel smaak, maar bevat relatief veel suiker en zout. Een eetlepel levert ongeveer 37 kcal, met zo’n 8,8 gram suiker en ruim 1 gram zout. Daarom past deze sojasaus prima in je maaltijd als smaakmaker, maar gebruik het met mate, vooral als je zoutarm of suikerbewust eet. Bijvoorbeeld in dit recept:

Recept: Stoofvlees à la ketjap

Ingrediënten (4 personen):
600 g rundvlees (stoofstuk)
2 uien, grof gesneden
2 wortels in plakjes
250 ml runderbouillon
3 el ketjap manis
1 laurierblad

Bereidingswijze:
Bak het vlees rondom bruin. Voeg de uien en wortel toe en bak even mee. Blus af met bouillon en ketjap en voeg het laurierblad toe. Laat het minstens 2 uur zachtjes stoven tot het mals is. Serveer met aardappelpuree of rijst voor een knusse zondagse maaltijd.

Foto: Getty Images/Image Source

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

