Weekend-recept: risotto met zeekraal

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zin in een weekend vol smaak, lichtheid en een vleugje zee? Dan is zeekraal precies het ingrediënt waarmee je aan de slag wilt. Deze knapperige, zilte groente geeft elk gerecht iets bijzonders, zonder ingewikkeld te zijn. Hét ingrediënt voor je weekend dus.

Zeekraal groeit langs de kust en wordt ook wel zee-asperge genoemd. De groente is rijk aan mineralen zoals jodium, calcium en magnesium. Dankzij de natuurlijke zilte smaak heb je minder zout nodig in je gerecht, dus ook bij onderstaand recept voor risotto. Kort bereiden is het geheim, want te lang koken maakt zeekraal slap.

Recept: Risotto met zeekraal

Ingrediënten (2-3 personen):

1 sjalot, fijngesneden

olijfolie

200 g risottorijst

750 ml warme groentebouillon

150 g paddenstoelen

klontje boter

50 g Parmezaanse kaas

100 g zeekraal

Bereidingswijze:

Fruit de sjalot in olijfolie, voeg de risottorijst toe en bak glazig. Voeg beetje bij beetje de bouillon toe en roer regelmatig. Bak ondertussen de paddenstoelen apart. Meng deze na circa 18 minuten door de risotto. Roer er op het laatst boter en Parmezaan door en schep de zeekraal er kort doorheen. Laat een minuut rusten en serveer.

Foto: Getty Images