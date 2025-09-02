Wieneke Remmers

Wieneke Remmers totaal verontwaardigd

Tekst: Sabine Krouwels

02/09/2025

Afgelopen week werd bekend dat Mamma Mia! The Party per direct stopt. Een totaal onverwacht bericht, ook voor castlid Wieneke Remmers, bij wie verontwaardiging en shock overheersen, vertelt ze deze week in Weekend. “Dit is zo’n succes, waarom zouden we dit stoppen?”

Wieneke Remmers vindt het vreselijk dat zomaar de stekker uit Mamma Mia! The Party getrokken is. Toen ze het nieuws hoorde was ze dan ook totaal verontwaardigd. “We waren in shock. De app heeft de hele dag roodgloeiend gestaan. Dit is zo’n succes, waarom zouden we dit stoppen?”

Nooit

Juicekanaal Reality FBI noemde financieel mismanagement als reden achter het per direct stoppen van de dinnershow. Wieneke beaamt dat dit inderdaad zomaar eens waar zou kunnen zijn. “Dat het met geld te maken heeft, zie je meestal in zo’n geval. We zullen er denk ik nooit achterkomen hoe het precies zit, maar het moet wel goed mis zijn.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Alarmbelletje

Wieneke heeft nooit iets van geldproblemen gemerkt, behalve afgelopen zomer. “Enkele zzp’ers gaven aan dat ze nog niet betaald waren voor eerdere maanden. Toen dacht ik: dat is niet netjes. Betaal gewoon. Dat was een alarmbelletje.”

Foto: ANP

