Wibi Soerjadi: ‘Waardeer het spontane en frisse’

Tekst: Sabine Krouwels

Dat leeftijdsverschil niets hoeft te betekenen voor de kwaliteit van je relatie bewijzen Wibi Soerjadi en zijn vriendin Mirthe. Het kan juist hele interessante nieuwe inzichten opleveren, vertelt de pianist deze week in Weekend.

Wibi Soerjadi en zijn vriendin Mirthe kennen een leeftijdsverschil van 32 jaar. Bij velen zorgt dit wellicht voor een opgetrokken wenkbrauw, maar voor Wibi en Mirthe blijkt het juist een essentieel onderdeel van hun relatie. Het maakt hen namelijk hele interessante gesprekspartners voor elkaar. “Ze bekijkt dingen op een hele andere manier,” vertelt Wibi deze week in Weekend.

Frisse kijk

“Als ik bijvoorbeeld ergens mee zit, dan heeft zij daar een frisse kijk op. Ook al gaat het over dingen die ik al honderd jaar op dezelfde manier doe en die misschien zelfs wel heel specialistisch zijn, toch vraag ik Mirthe dan nog even wat zij daarvan vindt.”

Waardevol

En dat levert vaak waardevolle nieuwe inzichten op. “Zij kijkt er vaak op een hele andere manier naar en daardoor realiseer ik me regelmatig dat ik ook nog op een nieuwe wijze naar oude patronen kan kijken. We leren op die manier heel veel van elkaar. Ik waardeer dat spontane en frisse enorm.”

