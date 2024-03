Wibi Soerjadi over mishandelingszaak: ‘Teleurgesteld’

Wibi Soerjadi is teleurgesteld dat een man die hem vorig jaar op straat zou hebben bedreigd niet wordt vervolgd. Dat laat de pianist weten in een bericht op sociale media. Soerjadi zegt een brief te hebben ontvangen waarin wordt gezegd dat de zaak wordt geseponeerd omdat er onvoldoende getuigen en bewijzen zijn.

Het OM laat weten dat de zaak “vroegtijdig” is beëindigd. “Daarop is bezwaar gemaakt door aangever en dat is na bestudering ongegrond verklaard. Er is naar mening van het OM een gebrek aan wettig en overtuigend bewijs en zodoende acht het OM dit geen kansrijk vervolgbare zaak”, aldus een woordvoerder. Soerjadi kan volgens het OM ingaan tegen de beslissing door een artikel 12-procedure bij het Hof in gang te zetten.

Soerjadi meldde vorig jaar augustus dat hij op straat was belaagd door een man. De man zou hem bij zijn keel hebben gegrepen en bedreigingen hebben geuit. Ook zou de man de hond van Soerjadi hebben geschopt. De verklaringen van de artiest en zijn vriendin Mirthe worden niet als voldoende geacht, zo schrijft Soerjadi bij een foto van hem en zijn hond Pepper.

De 54-jarige pianist stelt “teleurgesteld” te zijn in de beslissing. “Deze teleurstellende uitslag maakt dat een rechtvaardig en veilig gevoel in de maatschappij ver te zoeken is”, aldus Soerjadi. Ook voelde hij zich “zeer onprettig bejegend” in het gesprek met de afzender van de brief, waarin hij om uitleg vroeg van de beslissing. “Ik voelde me geïntimideerd in de manier waarop hij me te woord stond en liet mij, het slachtoffer, bijna als dader voelen.”