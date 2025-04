The Bold-ster Thorsten Kaye over personage: ‘Helemaal geen aardige gast’

Tekst: Sabine Krouwels

Al twaalf jaar kruipt Thorsten Kaye elke dag in de huid van Ridge Forrester in The Bold And The Beautiful. Al is dat soms best lastig, want zo aardig vindt hij zijn personage niet, vertelt hij deze week in Weekend. “Hij kan maar niet kiezen tussen twee vrouwen, iets wat al zo’n zeventien jaar gaande is.”

Thorsten Kaye speelt al twaalf jaar de rol van Ridge Forrester in The Bold And The Beautiful. Al heeft hij van zijn personage niet per se een hoge pet op. “Om eerlijk te zijn, die Ridge is helemaal geen aardige gast. Hij kan maar niet kiezen tussen twee vrouwen, iets wat al zo’n zeventien jaar gaande is. Het is soms lastig om dat te spelen.”

Overgang

Thorsten nam de rol van Ridge over van Ronn Moss, die het personage zo’n 25 jaar speelde. Hij erkent dat die overgang lastig moet zijn geweest voor de kijkers. “Vooral voor een publiek dat zich zo betrokken voelt bij een serie. Als iemand verandert, duurt het even voordat mensen daaraan gewend zijn.”

