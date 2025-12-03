Sebastiaan Labrie ANP

Sebastiaan Labrie op reis ondanks zieke ouders

Tekst: Sabine Krouwels

03/12/2025

Een rondreis van enkele jaren door Zuid-Amerika in een camper. Het was al jarenlang de grote droom van Sebastiaan Labrie. Maar toen het eenmaal zover was, bleek de beslissing om te gaan ontzettend lastig, deelt hij deze week in Weekend. “Toen we een week weg waren, belde hij dat zijn situatie verslechterd was.”

In 2018 besloot Sebastiaan Labrie samen met zijn vrouw, kind en hond huis en haard achter te laten om twee jaar in een omgebouwde camper door Zuid-Amerika te reizen. Een spannend avontuur, maar wel eentje die getekend werd door een lastig besluit. Op het moment van vertrek ging het namelijk niet goed met Sebastiaans ouders.

Levensdroom

De keuze om toch te gaan maakte Sebastiaan op aandringen van zijn vader. “Hij zei: “Ga! Je wil dit al zo lang. Dit is je levensdroom. Wat ga je anders hier doen? Wachten tot ik omval?” Dat zei hij natuurlijk uit liefde en ook al koos ik om te gaan, het kwam met een dubbel gevoel.”

Verdrietig

Sebastiaan beleefde tijdens de reis regelmatig momenten waardoor zijn hoofd in Nederland zat. “Toen we pas een week weg waren, had ik mijn vader heel verdrietig aan de telefoon omdat hij weer iets nieuws had wat zijn situatie verslechterde. Door dat soort momenten bleef het constant een innerlijke strijd.”

Foto: ANP

