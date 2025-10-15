Roeland Fernhout

Roeland Fernhout is klaar met theater

Tekst: Sabine Krouwels

15/10/2025

Hij was er al wel klaar mee, maar nu Roeland Fernhout heeft geproefd aan de wereld van musicals weet hij het zeker: hij hoeft nooit meer terug naar theater. En dat komt onder meer door het publiek, vertelt hij deze week in Weekend. “Theaterpubliek wil slimmer zijn dan jij.”

Een half jaar geleden debuteerde Roeland Fernhout in 40-45, De Musical. Het was niet alleen zijn debuut is déze voorstelling, maar überhaupt in de musicalwereld. Nooit eerder speelde de acteur in een musical en daarom greep hij de kans met beide handen aan. “Om het zingen. Wat ik daarin aan het leren ben en hoe ik daarin groei, vind ik fantastisch.”

Lees ook: Isa Hoes vervangt Babette van Veen in 40-45 de Musical

Slimmer

Het bevalt Roeland meer dan hij ooit had kunnen bedenken. “Ik vind het honderd keer leuker dan ik dacht dat ik het zou vinden. Ik vind ook het publiek onwijs fijn. Ik kom een beetje uit de hoge kunst en ik vind dit publiek veel eerlijker. Niet publiek dat slimmer probeert te zijn dan jij, maar gewoon met jou aan het genieten is.”

Klaar

Zodoende voelt Roeland niet de behoefte om ooit nog terug te gaan naar het theater. “Ik vind dit veel eerlijker en prettiger. Ik geniet er oprecht van. Ik was echt wel een beetje klaar met theater.”

Ons hele gesprek met Roeland Fernhout lees je in Weekend editie 42. Hierin deelt hij onder meer hoe er vanuit de theaterwereld naar de musicalwereld wordt gekeken. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Koningin Máxima Bezoekt Brabantse Gemeente Oss

Hartverwarmend moment: Máxima troost gevallen meisje in Oss

Koningin Máxima was eerder vandaag in Oss, waar zij direct te hulp schoot toen een meisje in een rolstoel ten val kwam op het Urban Ox-skatepark in het Sibeliuspark.
Weekend Marco Schuitmaker

Marco Schuitmaker zet babywens op pauze

Marco Schuitmaker zou dolgraag vader willen worden, maar stelt dat nog heel eventjes uit. Simpelweg omdat hij momenteel door zijn drukke agenda niet de vader zou kunnen zijn die hij wil zijn, vertelt hij deze week in Weekend. “We wachten er nog even mee.” Marco Schuitmaker heeft absoluut een kinderwens, maar door het drukke schema…
Vriendin Wandelen

Trend gespot: Wordt retro walking het nieuwe wandelen?

Wie zegt dat je altijd vooruit moet lopen? Steeds meer mensen draaien het letterlijk om en gaan achteruit wandelen. Ook wel retro walking genoemd. Het klinkt misschien een tikje vreemd, maar het is verrassend goed voor je lijf en je brein. Deze unieke wandelvorm wint razendsnel aan populariteit, en dat is niet zonder reden.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Sabine