Roeland Fernhout is klaar met theater

Tekst: Sabine Krouwels

Hij was er al wel klaar mee, maar nu Roeland Fernhout heeft geproefd aan de wereld van musicals weet hij het zeker: hij hoeft nooit meer terug naar theater. En dat komt onder meer door het publiek, vertelt hij deze week in Weekend. “Theaterpubliek wil slimmer zijn dan jij.”

Een half jaar geleden debuteerde Roeland Fernhout in 40-45, De Musical. Het was niet alleen zijn debuut is déze voorstelling, maar überhaupt in de musicalwereld. Nooit eerder speelde de acteur in een musical en daarom greep hij de kans met beide handen aan. “Om het zingen. Wat ik daarin aan het leren ben en hoe ik daarin groei, vind ik fantastisch.”

Slimmer

Het bevalt Roeland meer dan hij ooit had kunnen bedenken. “Ik vind het honderd keer leuker dan ik dacht dat ik het zou vinden. Ik vind ook het publiek onwijs fijn. Ik kom een beetje uit de hoge kunst en ik vind dit publiek veel eerlijker. Niet publiek dat slimmer probeert te zijn dan jij, maar gewoon met jou aan het genieten is.”

Klaar

Zodoende voelt Roeland niet de behoefte om ooit nog terug te gaan naar het theater. “Ik vind dit veel eerlijker en prettiger. Ik geniet er oprecht van. Ik was echt wel een beetje klaar met theater.”

Foto: ANP