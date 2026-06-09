Rian Gerritsen wil meer loslaten: ‘Regelen is een dagtaak’

Tekst: Sabine Krouwels

Als er één ding is waar Rian Gerritsen moeite mee heeft, dan is het wel loslaten. Ze neemt het regelen te snel van anderen over met de gedachte: dat red jij niet, ik regel het wel. “Maar wat is dit voor kul?!” verzucht ze deze week in Weekend. “Toen ik in het ziekenhuis lag ging alles ook gewoon door.”

Rian Gerritsen is naar eigen zeggen een regelaar en ontzorger. “Dat is inderdaad mijn rol in het leven. Ik denk vaak al bij voorbaat: dat red jij niet, ík regel het wel. Ik denk dan ook vaak: doe nou maar niet, want het lost zichzelf wel op. Dat regelen en zorgen, dat is een dagtaak.”

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Laat los

Rian zou die kant van zichzelf maar wat graag wat meer willen loslaten. “Dat mag ik zeker meer doen. Dat probeer ik ook steeds meer en ik probeer tegen mezelf te zeggen: “Dit is niet jouw pakkie-an. Laat het los. Laat het bij de ander”.”

Onsje minder

In 2025, toen ze werd getroffen door een mysterieuze ziekte, moest ze noodgedwongen alles loslaten. “En toen ging het prima! Alles is toen gewoon doorgegaan. En het is gewoon goed gekomen. Dus wat is dit voor kul?! Het is heel erg ons gedrag en wie ze zijn als mens. Maar met een onsje minder ben ik nog steeds behulpzaam.”

Lees het hele interview met Rian Gerritsen in Weekend editie 24, vanaf 10 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.