Lois Lane Suzanne en Monique Klemann

MeToo-incident verpestte Britse doorbraak Loïs Lane

Tekst: Sabine Krouwels

24/09/2025

Loïs Lane kent in hun veertigjarige bestaan vele successen, maar een doorbraak in het Verenigd Koninkrijk hoort daar niet bij. Dat voorrecht is hen ontnomen door een radio-dj van de BBC, die hen na een MeToo-indicent toeschreeuwde dat ze in zijn land nooit voet aan de grond zouden krijgen. “Je weet nooit of dat dé reden is, maar het kan er zeker mee te maken hebben,” delen Suzanne en Monique Klemann deze week in Weekend.

Loïs Lane bestaat dit jaar veertig jaar. Zussen Suzanne en Monique Klemann kijken dankbaar terug op vier succesvolle decennia met grote hits en bijzondere optredens en samenwerkingen. Maar er waren ook mindere momenten. “Bijvoorbeeld als het heel moeilijk wordt om ervan te leven en je publiek voor je gevoel buiten bereik is. En de tijden veranderen door sociale media,” aldus Monique.

Lees ook: Loïs Lane zangeressen waren ‘kapot’ van overlijden Manuëla Kemp

Akkefietje

En dan was er dat akkefietje met een Engelse radio-dj, waardoor een Britse doorbraak er voor Loïs Lane nooit in heeft gezeten. “Een MeToo-gevalletje,” deelt Suzanne. “We gingen naar een restaurant met de belangrijkste dj van de BBC. Tijdens het eten betastte hij Mo onder tafel. Dus ze zei: “Sorry, maar ik vind het niet fijn als je dit doet”, waarop hij doorging. Toen zijn we opgestapt.”

Nooit meer

De man in kwestie riep hen na dat ze nooit meer succes zouden hebben in zijn land. “En dat was ook zo. We zijn nooit meer gedraaid in het Verenigd Koninkrijk,” vervolgt Suzanne. “Je weet nooit of dat dé reden was dat we daar nooit zijn doorgebroken, maar het kan er zeker mee te maken hebben,” vult Monique aan.

Ons hele gesprek met Loïs Lane lees je in Weekend editie 39. Hierin vertellen ze onder andere over het gemis van hun veertig jaar geleden overleden zus Caroline. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Premiere Van De Videoland Original Patty

Scheiding kwam voor Gallyon van Vessem als donderslag bij heldere hemel

Toen haar man aan ’112 Vandaag’-presentatrice Gallyon van Vessem liet weten dat hij na zestien jaar huwelijk niet meer met haar verder wilde, kwam dat nieuws voor haar binnen als een donderslag bij heldere hemel. ”Ik heb de reden in het begin bij mezelf gezocht. Maar daar ben ik mee gestopt.” Gallyon van Vessem voelt…
Weekend Koningin Maxima Reikt De Appeltjes Van Oranje Uit

Koningin Máxima reikt binnenkort Appeltjes van Oranje 2025 uit

Op donderdag 9 oktober reikt koningin Máxima (54) op Paleis Noordeinde in Den Haag de Appeltjes van Oranje 2025 uit. Ook prinses Beatrix (87) is bij de feestelijke uitreiking aanwezig. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.
Vriendin 12 Dingen Die Je Moet Regelen Als Je Zwanger Bent

Zwangerschapskwaaltjes waar niemand je voor waarschuwt

Een beetje misselijkheid hier en daar, een lijf dat vermoeider aanvoelt en de kilo’s die eraan vliegen door alleen al adem te halen. Het zijn stuk voor stuk bekende kwaaltjes die komen kijken bij een zwangerschap. Maar wist je dat er ook een heleboel zwangerschapskwaaltjes zijn waar amper iemand het over heeft?
Sante Dromen Over Je Ex

Waarom je blijft dromen over je ex (en wat het écht betekent)

Droom jij weleens over je ex? Je bent lang niet de enige: uit onderzoek van slaapdeskundige Michael Schredl blijkt dat exen zelfs na jaren nog voor kunnen komen in je droom.
Meer van Sabine