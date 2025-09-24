MeToo-incident verpestte Britse doorbraak Loïs Lane

Loïs Lane kent in hun veertigjarige bestaan vele successen, maar een doorbraak in het Verenigd Koninkrijk hoort daar niet bij. Dat voorrecht is hen ontnomen door een radio-dj van de BBC, die hen na een MeToo-indicent toeschreeuwde dat ze in zijn land nooit voet aan de grond zouden krijgen. “Je weet nooit of dat dé reden is, maar het kan er zeker mee te maken hebben,” delen Suzanne en Monique Klemann deze week in Weekend.

Loïs Lane bestaat dit jaar veertig jaar. Zussen Suzanne en Monique Klemann kijken dankbaar terug op vier succesvolle decennia met grote hits en bijzondere optredens en samenwerkingen. Maar er waren ook mindere momenten. “Bijvoorbeeld als het heel moeilijk wordt om ervan te leven en je publiek voor je gevoel buiten bereik is. En de tijden veranderen door sociale media,” aldus Monique.

Akkefietje

En dan was er dat akkefietje met een Engelse radio-dj, waardoor een Britse doorbraak er voor Loïs Lane nooit in heeft gezeten. “Een MeToo-gevalletje,” deelt Suzanne. “We gingen naar een restaurant met de belangrijkste dj van de BBC. Tijdens het eten betastte hij Mo onder tafel. Dus ze zei: “Sorry, maar ik vind het niet fijn als je dit doet”, waarop hij doorging. Toen zijn we opgestapt.”

Nooit meer

De man in kwestie riep hen na dat ze nooit meer succes zouden hebben in zijn land. “En dat was ook zo. We zijn nooit meer gedraaid in het Verenigd Koninkrijk,” vervolgt Suzanne. “Je weet nooit of dat dé reden was dat we daar nooit zijn doorgebroken, maar het kan er zeker mee te maken hebben,” vult Monique aan.

