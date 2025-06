Loïs Lane zangeressen waren ‘kapot’ van overlijden Manuëla Kemp

Tekst: Nicky Molendijk

Monique en Suzanne Klemann, van de formatie Loïs Lane, reageren op het overlijden van hun goede vriendin Manuëla Kemp eerder dit jaar. In januari overleed de zangeres aan de gevolgen van een scooterongeval.

“De zussen vertellen in het AD dat ze “kapot” waren van het nieuws. “We waren er kapot van”, vertellen de zussen tegen het AD. De dood van Manuëla viel bijna samen met het overlijden van een andere goede vriendin. “Suzanne begeleidde beide uitvaarten. Hadden we net vrijdag Neel uitgeleide gedaan, konden we precies een week later door naar de uitvaart van Manuëla. Ongelofelijk”, blikken ze terug.

Suzanne zegt dat het wel hoort bij de leeftijd. “Om ons heen worden steeds meer mensen ziek. En oud. Veel mensen van onze generatie in het muziekcircuit hebben hard geleefd, deden alles wat God verboden heeft. Roken, drinken, drugs”, legt ze uit.

Monique vertelt dat ze zelf ook ruig hebben geleefd. “In de artiestenbus terug van een optreden dronken we menige fles tequila leeg. Nog steeds houden we wel van een glaasje op zijn tijd. Al komt er een moment dat we ook daarmee stoppen. In onze vriendenkring zijn er al veel mensen aan de 0.0.”

Tegenwoordig zorgen de zussen goed voor zichzelf. “Trainen in de sportschool, eten gezond, nemen op tijd rust om bij te tanken. Anders zaten we er nu niet zo bij. Er zijn genoeg kennissen die nog hardcore rock-‘n-roll zijn, inclusief drugs”, aldus Suzanne.