Jurre Geluk durft zichzelf niet te zijn

Tekst: Sabine Krouwels

Door een grote onzekerheid van vroeger durft Jurre Geluk nog altijd niet zichzelf te zijn. Sterker nog, hij denkt dat hij maar 30 procent zichzelf is, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik ben met heel weinig procent begonnen.”

Op de vraag of er een moment in zijn leven was waarop hij helemaal zichzelf was, antwoordt Jurre Geluk: “Ik zou heel graag ja willen zeggen, maar ik denk dat ik nog altijd op zoek ben naar mezelf.”

Onzekerheid

Toevallig stelde Jurre en een vriend zichzelf onlangs dezelfde vraag. “Toen zei ik dat ik maar voor 30 procent mezelf ben.” Waar dat door komt? “Ik ben door een grote onzekerheid van vroeger, van niet jezelf durven zijn omdat ik gay ben, met heel weinig procent begonnen. Ik ben altijd erg bezig geweest met wat anderen van me vinden.”

Lak

Beetje bij beetje merkt Jurre dat hij een beter gevoel over zichzelf krijgt. “Ik merk dat ik steeds meer lak aan dingen begin te krijgen, steeds meer begin te vertrouwen op wie ik ben en dat ik leuk ben. Het is een lange weg en dat komt echt door vroeger.”

