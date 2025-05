Jon van Eerd wil ogen laten corrigeren

Tekst: Sabine Krouwels

Jon van Eerd begrijpt het prima als iemand de natuur een handje wil helpen door onder het mes te gaan. Zelf overweegt hij ook een ingreep, al is die niet per se uit cosmetische overwegingen. “Ik overweeg om iets aan mijn hangogen te laten doen om goed te blijven zien,” vertelt hij deze week in Weekend.

Dubbel Op, de hernieuwde theatervoorstelling van Jon van Eerd, speelt zich af in een cosmetische kliniek. Weekend vroeg hem voor de gelegenheid hoe hij naar dergelijke ingrepen kijkt. “Ik heb daar geen enorme mening over. Ik snap het best als mensen denken: ik zou wel iets willen rechttrekken. Maar soms gaat het wel heel ver. Dan word je er niet mooier op.”

Hangogen

Zelf zegt Jon de natuur niet zo snel een handje te willen helpen. Alhoewel… “Ik heb zelf enorme hangogen, dat zit in de familie. Daardoor krijg ik een soort kokervisie. Ik overweeg om daar iets aan te laten doen. Niet zozeer uit cosmetische overwegingen, maar om goed te blijven zien.”

