Jody Bernal kritisch op Nederlandse mentaliteit

Tekst: Sabine Krouwels

Jody Bernal laat zich deze week in Weekend kritisch uit over de Nederlandse mentaliteit als het op geld aankomt. In landen als Amerika gaan ze daar volgens hem heel anders mee om, een houding die hem veel meer aanstaat. “Als je daar vertelt dat je ooit failliet bent gegaan, dan zeggen ze: “Good for you”.”

Jody Bernal is open over zijn inkomsten en wat het kost om hem te boeken. Je kunt het immers gewoon googelen, beredeneert hij. “Dat is geen geheim. Maar in Nederland doen we daar heel spastisch over, terwijl je iedereens inkomen gewoon kunt opzoeken, wat je beroep ook is.”

Failliet

De reden dat we daar in ons land zo spastisch over doen denkt Jody wel te weten. “Omdat we elkaar hier net even te weinig gunnen. Daar komt het echt door.” In Amerika ziet hij een heel andere houding. “Als je daar vertelt dat je ooit failliet bent gegaan, dan zeggen ze: “Good for you”. Daar begrijpen ze dat. Je hebt geleden en je gaat verder.”

Kneuterig

Hier reageren mensen daar in zijn beleving heel anders op. “Maar in Nederland, nou, dan ben je wel een beetje onbetrouwbaar. Dan kijken mensen anders naar je. Dat is onze kneuterig mentaliteit, wat ik heel jammer vind af en toe.”

Foto: ANP