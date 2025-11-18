Hoe Bastiaan van Schaik vijftien kilo afviel

Tekst: Sabine Krouwels

Na een maagverkleining zo’n tien jaar geleden viel Bastiaan van Schaik zeventig kilo af. Maar eerder dit jaar vlogen de kilo’s er ineens weer aan en daar baalde hij van. Omdat sporten niet zijn ding is, ging hij voor een andere methode om weer een gezond gewicht te bereiken, onthult hij deze week in Weekend. “Ik vind het een wonder van de wereld.”

Bastiaan van Schaik onderging bijna tien jaar geleden een maagverkleining en verloor daardoor zo’n zeventig kilo. Op enig moment vond hij zichzelf iets te licht en kwam hij tien kilo aan. Maar daarna ging het mis en vlogen de kilo’s er weer aan. “Ik raakte in paniek, maar je bent toch bang dat je doorschiet.”

Lees ook: Miljuschka Witzenhausen verloor 22 kilo: ‘Ik ontbeet met softijs’

Discipline

Bastiaan wilde dolgraag afvallen, maar wist dat hij dat met sporten niet ging bereiken. “Mensen zeggen dan: “Ga sporten”, maar ik vind sporten gewoon niet leuk. Ik heb daar niks mee. Die discipline vind ik lastig.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Wonder

Daarom besloot hij het over een andere boeg te gooien. “Ik ben een Ozempic-achtig middel gaan gebruiken en inmiddels ben ik vijftien kilo lichter. Ik vind het een wonder van de wereld dat je nu één injectie per week neemt en gewoon afvalt. Daar hoef je verder niets voor te doen.”

Ons hele gesprek met Bastiaan van Schaik lees je in Weekend editie 47. Hierin deelt hij onder meer zijn kijk op hoe Nederlanders zich kleden. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP