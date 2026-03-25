Het grote gemis van Alex van Keulen

Tekst: Emelie van Kaam

Het Spaanse leven bevalt Alex van Keulen maar al te goed. De relaxte cultuur, de warme zon en het fijne strand was precies waar hij op hoopte toen hij bijna twee jaar geleden emigreerde. Toch is er één ding dat hij ontzettend mist, al lijkt ook daar binnenkort verandering in te komen, deelt hij deze week in Weekend. “Zij hebben hier een goede toekomst.”

Tv-makelaar Alex van Keulen woont sinds 2024 in Spanje. Hij geniet daar ontzettend van, maar er is een ding dat hij mist: zijn familie. Maar gelukkig gloort er licht aan de horizon. Zijn dochter en haar gezin emigreren namelijk binnenkort ook naar Spanje. En dan mogen ze gelijk meedraaien in zijn Spaanse makelaarsbedrijf. “Het bedrijf dat ik hier opbouw is ook voor mijn kinderen: mijn schoonzoon leidt ik op tot makelaar en mijn dochter gaat straks de administratie doen. Zij hebben hier een goede toekomst.”

Poppetje

Vooral dat zijn kleindochter dan eindelijk weer bij hem in de buurt woont vervult Alex van vreugde. “Wat een genot. Ze is echt een poppetje. Ze is nu net een jaar, maar als ze straks drie, vier jaar is, kunnen we lekker samen naar het strand en leuke dingen doen.”

Huurwoning

Met een bekende makelaar als vader zou je denken dat er gelijk een lekker koophuis voor hen klaarstaat, maar niets is minder waar. Alex vindt dat zijn dochter en haar gezin eerst even moeten wennen aan hun nieuwe omgeving. “We gaan eerst een huurwoning voor ze zoeken en als ze wat meer gesetteld zijn, gaan ze kopen.”

Ons hele gesprek met Alex van Keulen lees je in Weekend editie 13. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP