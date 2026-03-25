Gijs Staverman is zestig: ‘Kans op gebreken nu groter’

Tekst: Sabine Krouwels

Gijs Staverman is zestig geworden. Hoewel hij zich niet anders voelt, weet hij dat ouderdom met gebreken kan komen. Althans, als hij moet geloven wat de mensen om hem heen zeggen, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik heb niet het gevoel dat het heel dramatisch is.”

Op 23 maart vierde Gijs Staverman zijn zestigste verjaardag. Voor velen reden voor een groot feest of een mijlpaal waar ze al enige tijd naar uitkijken, maar zo ziet de radio-deejay dat niet. “Natuurlijk speelt het, maar ik ben er niet ontzettend mee bezig”, vertelde hij Weekend aan de vooravond van zijn verjaardag.

Gevoel

Wel merkte Gijs dat naarmate zijn zestigste verjaardag naderde steeds meer mensen hem vroegen hoe hij naar de leeftijd kijkt. “Hoe voel je je nu? Voel je je anders? Maar dat heb ik niet zo. Dus dat weet ik eigenlijk niet zo goed.”

Dramatisch

Toch hoort Gijs om zich heen van leeftijdsgenoten dat zij de jaren wel degelijk beginnen te voelen. “Ik hoor wel van vrienden die wat ouder zijn dat vanaf je zestigste de kans op gebrekjes wat groter wordt en dat geloof ik ook wel. Maar ik heb niet het gevoel dat het heel dramatisch is.”

Foto: ANP