Esmée van Kampen dankbaar voor moeder

Tekst: Sabine Krouwels

Doordat Esmée van Kampen sinds een jaar zelf moeder is, is haar kijk op haar eigen moeder sterk veranderd. De band die ze nu met haar heeft, vindt ze erg bijzonder, vertelt ze deze week in Weekend. “Het brengt ons dichter bij elkaar.”

Vorig jaar werd Esmée van Kampen moeder van dochter Izza. Doordat ze nu zelf moeder is, is haar kijk op haar eigen moeder sterk veranderd. “Mijn respect voor haar is het afgelopen jaar zoveel dieper geworden. Ik heb haar nog meer nodig dan toen ik tiener of jongvolwassen was.”

Lees ook: Actrice Esmée van Kampen bevallen van dochtertje

Verwoorden

Nu de band met haar moeder sterker is dan ooit had Esmée gewild dat deze eerder al op dit niveau was. “Had ik het maar eerder kunnen teruggeven of kunnen verwoorden. Maar daar moet je ouder en wijzer voor worden.”

Bijzonder

Esmée hoopt dat de relatie die ze nu met haar moeder heeft voor altijd zo mag blijven. “Het brengt ons nog dichter bij elkaar. Dat vind ik heel bijzonder.”

Ons hele gesprek met Esmée van Kampen lees je in Weekend editie 43. Hierin vertelt ze onder meer over haar spiritualiteit. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP