Dorian Bindels ANP

Dorian Bindels: ‘Ik kán niet meer’

Tekst: Sabine Krouwels

26/11/2025

Dorian Bindels is één jaar vader van dochter Lena. Hetgene dat totaal anders is gelopen dan hij van tevoren had verwacht? Zijn slaapritme. “Dat kun je je niet voorstellen. Het is een heel nieuwe ervaring,” deelt hij deze week in Weekend.

Lena, de dochter van Dorian Bindels en Bertrie Wierenga, werd onlangs één jaar. In Weekend blikt Dorian terug op een jaar ouderschap. Wat is er totaal anders gelopen dan hij vooraf had verwacht? “Je kunt je sowieso niet voorstellen hoe het is om veel minder te slapen dan normaal.”

Lees ook: Bertrie Wierenga heeft geen opvoedstrategie: 'Volg m'n gevoel'

Ongekend

Natuurlijk zijn er eerder in zijn leven heus dagen geweest dat hij het moest doen met een nacht wat minder slaap, maar dat is niet te vergelijken met hoe hij dat nu ervaart. “Het ouderschap is echt ongekend. Ik sliep wel meer dan m’n vriendin, want ja, zij gaf borstvoeding en op dat vlak kun je nou eenmaal niet zoveel als man.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ervaring

Maar zoveel uren maken zoals vroeger zit er al een tijdje niet meer in. “Dat slapen is een heel nieuwe ervaring en er zitten ook wel dagen tussen dat ik denk: ik kán niet meer.”

Foto: ANP

