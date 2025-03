Bertrie Wierenga heeft geen opvoedstrategie: ‘Volg m’n gevoel’

Tekst: Sabine Krouwels

Bertrie Wierenga en Dorian Bindels hadden zich amper voorbereid op het ouderschap. Natuurlijk hadden ze de nodige spulletjes in huis gehaald, maar inlezen hebben de twee maar weinig gedaan. “Ik vind dat een kind een eigen karakter en een eigen willetje heeft, daar kun je je nauwelijks op voorbereiden,” vertelt de kersverse moeder deze week in Weekend. “Ik denk vooral: volg je intuïtie en luister naar wat zij nodig heeft. Dat gaat vanzelf.”

Strategie

De twee hadden van tevoren dan ook geen uitgedacht plan voor de opvoeding van hun dochter. “Ik kan wel denken: er is een of andere opvoedstrategie, maar daar geloof ik niet in. Het is namelijk heel erg afhankelijk van wat voor mensje je maakt, dus ik laat het lekker z’n beloop en volg m’n gevoel.”

