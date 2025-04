Arijan van Bavel: ‘Adje kleeft aan mij’

Tekst: Sabine Krouwels

Hij stond jarenlang in de koelkast, maar Adje is terug van weggeweest. Arijan van Bavel kruipt opnieuw in de huid van het typetje waarmee hij zijn faam verkreeg, al is hij niet helemaal meer hetzelfde als jaren geleden, vertelt hij deze week in Weekend. “Hij is niet meer zo naïef als hij vroeger was.”

Arijan van Bavel duikt samen met John en Kees de Bever en Mariska van Kolck het theater in. Voor deze gelegenheid kruipt hij weer in de huid van Adje, het typetje waarmee hij bekendheid kreeg als sidekick van Paul de Leeuw, maar wat hij al jarenlang in de koelkast had gezet. Vindt hij het niet vervelend dat mensen hem alleen in die rol kunnen zien? “Ach, dat kleeft gewoon aan mij. Ik ben van mezelf ook al lang een slungelig, dus het ligt niet zo ver van me vandaan.”

Naïef

Het slungelige blijft, maar op andere vlakken zijn zowel Arijan als Adje natuurlijk wel veranderd. “Hij is ondertussen ook wel een beetje doorontwikkeld. Of in ieder geval: ik ben zelf ouder geworden, dus Adje ook. Zo naïef als hij vroeger was, dat zal niet meer gebeuren. Maar dat naïeve, dat zit uiteraard nog wel in hem.”

