Mariska van Kolck: ‘Ben een verzorgend persoon’

Tekst: Sabine Krouwels

Mariska van Kolck heeft ondanks haar drukke baan en volle agenda niet het gevoel dat ze tekortschiet als moeder. Sterker nog, ze is heel blij dat ze haar kinderen echt heeft kunnen opvoeden en er altijd voor hen kan zijn, vertelt ze deze week in Weekend. “We hebben best veel meegemaakt.”

In de nieuwe Nederlandse versie van de musical The Wiz gaat Mariska van Kolck de rollen van Tante Em en goede fee Glinda spelen. Twee personages die goed bij haar passen, al zegt ze het zelf. “Zowel in de rol van Tante Em als die van fee Glinda ben ik op een bepaalde manier de verzorgster van Dorothy, de hoofdrol in de musical. Van huis uit ben ik natuurlijk een moeder. Ik ben stapelgek op het gezinsleven. Ik ben blij met mijn kinderen, dat ik ze echt heb kunnen opvoeden en er altijd voor ze heb kunnen zijn. Het mooiste en grootste geschenk in mijn leven is dat ik een verzorgend persoon ben.”

Puberteit

Ondanks dat Mariska veel werkt en lange dagen maakt, heeft ze niet het gevoel dat ze hoeft in te leveren op het moederschap en tijd met haar kinderen. “Ik heb best veel meegemaakt met mijn kinderen, bijvoorbeeld het overlijden van hun vader. En je moet kinderen ook door de puberteit loodsen. Dus ja, ik voel me wel heel erg betrokken bij zo’n meisje als Dorothy.”

