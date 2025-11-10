In de spotlight: Renée Soutendijk

Tekst: Sabine Krouwels

Begin jaren 90 woonde Renée Soutendijk in Amerika in de hoop een carrière in Hollywood op te bouwen. In die tijd hadden zowel zij als haar man verhoudingen met anderen. Hierover hadden de twee een duidelijke regel: het mocht geen bedreiging worden voor wat ze samen hadden.

Op aanraden van een dansleraar ging Renée Soutendijk naar de Academie voor Podiumvoering, waarna ze in diverse theaterproducties speelde. In 1978 maakte ze haar filmdebuut en het jaar erna haar tv-debuut. Renée’s acteerwerk in Spetters werd geprezen, maar door alle seks en geweld die erin voorkwamen bracht de film ook een heuse schokgolf teweeg, iets wat de cast en crew niet zagen aankomen. ‘Dat er zo’n ophef over zou ontstaan, hadden we tijdens het maken niet verwacht. Ik had niet zo’n moeite met het provocerende gedeelte van het verhaal en dacht: we hebben met z’n allen gewoon een mooie film gemaakt.’

Sekssymbool

Dankzij haar knappe verschijning en blonde haar werd Renée een sekssymbool. Posters van haar personage Fientje in een doorschijnend geel topje hingen boven de bedden van menig jongen. Een nare bijsmaak heeft ze daar niet aan overgehouden. ‘De blootscènes uit Spetters staan inderdaad in het collectieve geheugen gegrift, maar die film had meer lagen. Het had misschien op een wat vrouwvriendelijker manier in beeld kunnen worden gebracht, maar ik had er toen nooit problemen mee. Nog steeds niet. Het is 45 jaar geleden.’ Ondanks het succes van Spetters werd Het Meisje Met Het Rode Haar uit 1981 gezien als de film waarmee Renée doorbrak als actrice in een hoofdrol. Datzelfde jaar speelde ze in de serie Zeg ’ns Aaa. In 1985 kreeg Renée op 28-jarige leeftijd al een Gouden Kalf voor haar oeuvre.

Tekst gaat verder onder foto.

Renée is al meer dan 46 jaar samen met haar echtgenoot Thed Lenssen (Foto: ANP)

Renée Soutendijk als moeder

Renée is al meer dan 46 jaar samen met haar echtgenoot Thed Lenssen. Ze hebben twee kinderen, dochter Caro en zoon Jaïr. Renée wilde graag moeder worden, maar zij en Thed vonden ook hun carrières erg belangrijk. ‘Toen Caro kwam, lag er al een contract voor een film in Duitsland. Twee weken na haar geboorte moest ik in München op de set staan. Thed kon gelukkig mee, samen met een au pair. Tussen de opnames door gaf ik Caro de fles in een kamertje dat speciaal voor mij was ingericht.’ Achteraf denkt ze dat ze die periode anders had moeten aanpakken. ‘Het is wel veel forceren geweest om het allemaal goed te laten verlopen. Destijds is dat niet in me opgekomen, ik dacht alleen maar: ik heb die verplichting, dus ik móét zorgen dat het lukt.’

Terug naar Thed

Toen Renée met Caro in Amerika woonde, was het ‘lastig’ tussen haar en Thed. Ze miste hem ook en keerde voor hem terug naar haar thuisland. ‘Toen ik terugkwam, moesten we bewust de keuze maken om samen opnieuw te beginnen. En daar écht voor te gaan.’ Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien er in de anderhalf jaar zonder elkaar her en der wat avontuurtjes met anderen waren geweest. Nu ze weer voor elkaar gingen, ‘moesten die wel gewoon wegblijven’. Dat zowel zij als Thed in hun tijd zonder elkaar iemand waren tegengekomen die ze leuk vonden, vindt Renée overigens de normaalste zaak van de wereld. ‘Dat gebeurt als je ver van elkaar verwijderd leeft. Zolang het ging om iets oppervlakkigs dat niet te lang duurde, was het oké, maar het moest geen bedreiging worden voor wat we samen hadden.’

Lees meer over Renée in Weekend editie 45, die sinds 5 november in de winkels ligt. Bestel je Weekend hier. Bekijk hier meer ‘In de spotlight’ artikelen.

HEADER: GETTY IMAGES/BSR AGENCY