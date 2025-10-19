In de spotlight: Gloria Estefan

Tekst: Sabine Krouwels

De jeugd van Gloria Estefan was zwaar. Op negenjarige leeftijd werd ze misbruikt en later zorgde ze voor haar vader, die terugkeerde uit de Vietnamoorlog met MS. Muziek werd haar toevlucht.

Gloria verhuisde als peuter met haar familie van Cuba naar Amerika, waar haar vader in het leger diende en later door Agent Orange werd getroffen. Muziek hielp haar omgaan met de zware verantwoordelijkheden thuis en bood een manier om emoties te uiten.

Trigger warning: in dit artikel wordt geschreven over Gloria haar ervaring met seksueel misbruik

Gloria Estefan werd misbruikt

In een aflevering van de Facebook Watch-show Red Table Talk: The Estefans in 2021 onthulde ze dat ze op haar negende seksueel is misbruikt door iemand die door haar familie vertrouwd werd. Zonder zijn naam te noemen vertelde Gloria dat het misbruik ’beetje bij beetje’ begon. ’En daarna gaat het snel’. Ze wist dat ze zich in een ’gevaarlijke’ situatie bevond. ’Toen ik in opstand kwam en tegen hem zei: ’Je mag dit niet doen’, zei hij: ’Je vader is in Vietnam, je moeder is alleen. Ik vermoord haar als je het haar vertelt.’ Na een jaar van stress en smoesjes om niet naar gitaarles te hoeven, vertelde ze het haar moeder toch, waarop die de politie belde. Maar de agenten adviseerden haar geen aanklacht in te dienen, omdat dat Gloria een ‘nog erger trauma’ zou geven.

Afleiding vinden in zang

Haar vader diende in het Amerikaanse leger. Bij thuiskomst in 1968 bleek hij multiple sclerose te hebben, waarschijnlijk veroorzaakt door blootstelling aan Agent Orange, een ontbladeringsmiddel dat veel werd gebruikt tijdens de Vietnamoorlog. Gloria zorgde voor hem en haar jongere zusje Rebecca terwijl haar moeder overdag werkte als lerares en ’s avonds naar school ging. Ze had hierdoor bijna geen sociaal leven. Om even niet aan deze verantwoordelijkheden te denken, zocht ze afleiding in muziek. ’Muziek was mijn toevluchtsoord’, vertelde ze aan de Washington Post. ’Ik sloot mezelf urenlang op in mijn kamer en ik zong. Ik weigerde te huilen. Muziek was de enige manier waarop ik me kon laten gaan, dus zong ik voor mijn plezier en om mijn emoties te uiten.’

Tekst gaat verder onder foto.

Met dochter Emily (foto: Variety via Getty Images/Nina Westerveld)

Carrière

In 1975 ontmoetten Gloria en haar nicht Emilio Estefan jr. tijdens een repetitie van het kerkkoor. Emilio, had eerder dat jaar de band Miami Latin Boys had opgericht. Toen de Miami Latin Boys later optraden op een bruiloft waar Gloria en Mercedes gasten waren, brachten de twee dames spontaan twee Cubaanse klassiekers ten gehore. Ze maakten daarmee zoveel indruk dat ze werden uitgenodigd om permanent bij de band te komen, die vervolgens de naam Miami Sound Machine aannam. In de jaren daarna bracht de Miami Sound Machine diverse albums uit. Gloria en Emilio, die inmiddels al twee jaar dateten, trouwden in 1978. Ze kregen een zoon en scoorde hits als Conga en Rhythm Is Gonna Get You. In 1989 begon ze haar solocarrière met het album Cut Both Ways, waarmee haar succes verder groeide.

Tegenslagen en inspiratie

In maart 1990 raakte Gloria zwaargewond toen een vrachtwagen tijdens een sneeuwstorm op haar tourbus botste. Ze onderging een operatie waarbij twee titanium staven werden geïmplanteerd om haar wervelkolom te stabiliseren. Uiteindelijk herstelde ze volledig, maar er werd haar gezegd dat ze nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Als een wonder kwam vier jaar na het ongeluk dochter Emily ter wereld.

Gloria Estefan ging acteren

Gloria’s zangcarrière bleef succesvol en ze ging zelfs acteren. Zo speelde ze in de film Music Of The Heart in 1999 en For Love Or Country: The Arturo Sandoval Story in 2000. Verder had ze een rol in diverse tv-series en films. Inmiddels heeft Gloria vijftienalbums op haar naam staan, maar aan stoppen denkt ze voorlopig nog niet, vertelde ze Billboard Español.

Lees meer over Gloria Estefan in Weekend editie 42, die vanaf 15 oktober in de winkels ligt. Bestel je Weekend hier. Bekijk hier meer ‘In de spotlight’ artikelen.

FOTO HEADER: GETTY IMAGES/EUROPA PRESS NEWS