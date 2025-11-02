In de spotlight: Engelbert Humperdinck

Tekst: Sabine Krouwels

Engelbert Humperdinck heeft het zijn vrouw tijdens hun huwelijk niet makkelijk gemaakt. De rokkenjager ging veel vreemd en heeft zelfs kinderen verwekt bij zijn minnaressen. Toch wist zijn vrouw hem te vergeven. ’Dat is het grootste geschenk.’

Hoewel Tom Jones en Engelbert Humperdinck jarenlang dezelfde manager hadden, waren ze allesbehalve goede vrienden. De precieze aanleiding van de vete was tientallen jaren onduidelijk. Totdat Tom’s ex-vriendin in 2015 in The Mirror beweerde dat Engelbert begin jaren tachtig avances maakte. Enkele jaren later zei Engelbert dat hij de strijdbijl met Tom wilde begraven. Maar geen haar op Tom’s hoofd dacht ook maar een seconde na over een verzoening. ’Nee. Het is zoals ik zeg: ’Eens een klootzak, altijd een klootzak’.’ Engelbert stookte de vete begin dit jaar weer op toen hij een uitspraak deed over Tom’s zangkwaliteiten: ’Ik denk dat hij zijn stem kwijt is. Hij heeft het niet meer.’ Tom reageerde hier fel op in The Sun On Sunday. ’Er is geen vriendschap tussen Engelbert en mij, want het is een eikel en zo mag je me absoluut citeren.’

Wel of geen crooner?

Engelbert’s ontspannen stijl en knappe uiterlijk leverden hem al snel een grote schare fans op, vooral onder vrouwen. Zijn trouwe vrouwelijke fans noemden zichzelf ’Humperdinckers’. Release Me werd gevolgd door nog twee hitballads, waardoor hij de reputatie kreeg van een crooner, een zanger met een ontspannen, intieme houding die zingt met een zachte lage stem en vaak sentimentele teksten brengt. Engelbert was het niet eens met deze omschrijving. ’Als je geen crooner bent, wil je ook niet zo genoemd worden. Geen enkele crooner heeft het bereik dat ik heb. Ik kan noten halen die een bank niet kan verzilveren. Ik ben een hedendaagse zanger, een gestileerde performer.’

Engelbert en Patricia kregen vier kinderen. Hier poseer hij met v.l.n.r. zoons Scott en Jason en dochter Louise in 2011. (FOTO: Getty Images North America)

Engelbert Humperdinck had minnaressen

Engelbert ontmoette de Britse actrice Patricia Healey in een nachtclub in Leicester en wist meteen dat ze de ware was. Ze trouwden in 1964, maar de zanger kon verleidingen moeilijk weerstaan en claimt wel duizend minnaressen te hebben gehad. Niet alleen had hij vier kinderen met Patricia, hij zou ook kinderen hebben verwekt bij andere vrouwen. In de jaren zeventig en tachtig werd de zanger met succes door twee vrouwen voor de rechter gedaagd die beweerden dat hij de vader van hun kind was. Waarom Patricia ondanks alles toch bij hem bleef? ’Onze liefde bleek sterk genoeg om alles, hoe pijnlijk ook, te kunnen overwinnen.’ Engelbert is dankbaar dat ze hem nooit heeft verlaten. ’Als ze had gewild, had ze allang bij me weg kunnen gaan. Vergiffenis is een van de grootste geschenken die je iemand kunt geven.’

Overlijden van Patricia

In 2017 onthulde Engelbert dat Patricia al tien jaar de ziekte van Alzheimer had. Ze overleed op 85-jarige leeftijd in februari 2021 aan hartfalen, na een strijd tegen Alzheimer en corona. Na haar overlijden reflecteerde Engelbert in The Times op de momenten dat hij haar vergiffenis moest vragen. ’Ze was mijn zielsverwant, een geweldige vrouw die veel dingen heeft verdragen waar ik niet trots op ben. Ik heb me altijd verontschuldigd voor mijn ontrouw. Ze heeft me vergeven en we zijn bij elkaar gebleven. Het heeft ons zelfs dichter bij elkaar gebracht.’ Of hij ooit nog eens verliefd zal worden? ’Ik zie het niet gebeuren.’

