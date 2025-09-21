In de spotlight: Charlize Theron

Tekst: Sabine Krouwels

Charlize Theron groeide op in een onveilige thuissituatie. Toen haar gewelddadige alcoholistische vader haar en haar moeder op een dag fysiek en met een geweer aanviel, schoot haar moeder terug. Met fatale gevolgen. Een traumatische gebeurtenis voor Charlize. ’Ik ben er trots op dat ik dat heb overleefd.’

Toen Charlize Theron in de dertig was, ging ze in therapie vanwege gevoelens van woede. Het aanschouwen van de film Black Panther riep wederom herinneringen uit haar jeugd op, vertelde ze Variety.

Pistool

Charlize werd geboren op 7 augustus 1975 in het Zuid-Afrikaanse Benoni, als kind van twee wegenbouwers. Haar vader was een gewelddadige alcoholist die op 21 juni 1991 stomdronken met een pistool zijn gezin aanviel. Haar moeder Gerda schoot terug en doodde hem. De schietpartij werd juridisch gezien als zelfverdediging en Gerda werd niet vervolgd. ’Ik heb het overleefd en daar ben ik trots op. Ik ben niet bang voor de duisternis. Ik ben er juist door geïntrigeerd, want ik denk dat het de menselijke natuur en personen beter verklaart.’

Kelderappartement

Hoewel ze zichzelf eigenlijk zag als een danseres, won Charlize op haar zestiende een modellencontract en verhuisde met haar moeder naar Milaan. Later trok ze naar New York, waar ze in een raamloos kelderappartement woonde, geen geld had en in een depressie raakte toen haar knieën het begaven. In 1994 vloog ze met een ticket van haar moeder naar Los Angeles, waar ze in motels verbleef, brood stal en uiteindelijk in een bank werd aangesproken door talentagent John Crosby, die haar carrière op gang bracht.

Tekst gaat door onder foto.

Samen met Kevin Bacon speelde Charlize in de film Trapped.

FOTO: ANP / Mary Evans Picture Library Ltd.

Carrière

In 1995 speelde Charlize haar eerste (tekstloze) rol in Children Of The Corn III: Urban Harvest en een jaar later haar eerste rol mét tekst in 2 Days In The Valley. Critici prezen haar schoonheid en vechtscènes, maar zij vreesde typecasting. Met agent J.J. Harris wist ze tegen het einde van de jaren negentig een diverse carrière neer te zetten, met films als The Devil’s Advocate, Mighty Joe Young en The Cider House Rules. ’Reindeer Games was geen goede film, maar ik deed het omdat ik dol was op regisseur John Frankenheimer.’

Relaties en vrijheid

Charlize had relaties met acteurs en regisseurs, waaronder Craig Bierko, Stephan Jenkins, Stuart Townsend en Sean Penn. Trouwen is niets voor haar: ’Wat ik voor mezelf zou willen, is een langdurige relatie en die heb ik ook gehad. Die hele ceremonie is niet belangrijk voor mij.’ In de podcast Call Her Daddy vertelde ze bovendien openlijk over haar recent ontdekte liefde voor casual seks: ’Ik heb waarschijnlijk drie onenightstands gehad, maar recent heb ik seks gehad met een 26-jarige en het was geweldig!’

Tekst gaat door onder foto.

Met acteur Sean Penn hield ze het nog geen jaar uit. (Rights Managed)

Adoptie

Charlize heeft twee geadopteerde dochters, Jackson en August. ’Zelfs toen ik een relatie had, was ik altijd eerlijk tegen mijn partners dat adoptie de toekomst van mijn gezin zou zijn. Dit was voor mij absoluut geen tweede optie. Het was altijd mijn eerste keuze.’ In 2019 onthulde ze dat Jackson een transmeisje is. ’Toen ze drie jaar oud was, keek ze me aan en zei: ’Ik ben geen jongen!’ Ik heb twee prachtige dochters die ik wil beschermen en zien opbloeien. Ze zijn geboren zoals ze zijn.’

Lees meer over Charlize Theron in Weekend editie 38, die vanaf 17 september in de winkels ligt. Bekijk hier meer ‘In de spotlight’ artikelen.

FOTO HEADER: KAYLA OADDAMS/GETTY IMAGES