In de spotlight: Boy George

Tekst: Sabine Krouwels

In de jaren 80 had Boy George succes met zijn band Culture Club. Maar dat de groep enkele jaren later uit elkaar viel, heeft hij aan zichzelf te danken. Zijn hevige drugsverslaving na een relatiebreuk deed hen uiteindelijk de das om.

Ophef rond pronouns

In 2020 veroorzaakte Boy George opschudding met een tweet waarin hij voorkeursvoornaamwoorden als ’een moderne manier van aandacht zoeken’ bestempelde. Hij legde later uit dat hij hiermee niet-oordelen wilde promoten, maar dat het verkeerd werd opgevat. “Na alles wat ik heb meegemaakt om te worden wie ik ben, ben ik terughoudend om mee te gaan in dit idee,” zei hij in The Sunday Times. Zijn boodschap was: je moet jezelf niet ongemakkelijk hoeven uitleggen over je identiteit.

Een moeilijke jeugd

George Alan O’Dowd werd geboren in Kent in 1961. Zijn familiegeschiedenis omschreef hij als een ’triest Iers lied’: een moeder die mishandeld werd, een grootmoeder die wees was, en een oudoom geëxecuteerd tijdens de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog. Zijn jongste broer Gerald, die aan schizofrenie lijdt, werd later veroordeeld voor moord.

Culture Club in 1983 met v.l.n.r. Jon Moss, Mikey Craig, Boy George en Roy Hay. (foto: BSR Entertainment)

Culture Club en succes

Boy George was een boegbeeld van de New Romantic-beweging en bekend om zijn androgyne stijl, geïnspireerd door David Bowie en Marc Bolan. Na een korte periode bij Bow Wow Wow begon hij Culture Club met Mikey Craig, Jon Moss en Roy Hay. Hits als Do You Really Want To Hurt Me en Karma Chameleon maakten hem wereldberoemd. Zijn androgyne uiterlijk en seksuele ambiguïteit trokken veel media-aandacht.

Relaties en druk

Boy George had een geheime relatie met drummer Jon Moss, die creatief veel opleverde maar ook leidde tot spanningen en geweld. Het geheimhouden van hun relatie en voortdurende ruzies droegen bij aan de uiteindelijke breuk van Culture Club in 1986. Na de relatie verviel hij in een zware drugsverslaving, waaronder heroïne, en werd meerdere keren gearresteerd.

Herstel en nieuw leven

Pas in 2008 werd Boy George volledig clean, na jaren van worsteling met middelenmisbruik en gevangenisstraffen. Hij noemt zijn herstel een keerpunt en leerde dankbaarheid te waarderen. Tegenwoordig geniet hij van koken, volgt een strikt metabolisch dieet en vindt hij balans in zijn leven: “Het draait niet alleen om werk. Ik ben dankbaar en gelukkig met wat ik nu heb.”

