Vriend Yvonne Coldeweijer raakte tijdelijk verlamd door auto-immuunziekte

Max Vieleers, de partner van vlogger en influencer Yvonne Coldeweijer, heeft maandag een kleine gezondheidsupdate gegeven. De ontsteking in zijn ruggenmerg, die hem tijdelijk verlamde, is veroorzaakt door een auto-immuunziekte in de longen, vertelt hij op Instagram.

Het gaat om de ziekte neurosarcoïdose, vervolgt Vieleers. “Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik wil er alleen van herstellen. En zo snel mogelijk”, stelt hij in het filmpje.

Volgens Vieleers slaan de medicijnen die hij krijgt goed aan en kon hij voorzichtig weer lopen. “Maar dat is nog niet zoals ik het wil zien”, zegt Vieleers, die daarom naar een revalidatiecentrum gaat. In de video bedankt hij ook voor alle steunbetuigingen van de afgelopen weken.

Vieleers werd begin september in het ziekenhuis opgenomen omdat hij plotseling verlamd raakte vanaf zijn borst tot zijn tenen. Hij en Coldeweijer zijn ouders van een zoontje.