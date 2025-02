Claude geeft eerste kijkje achter de schermen van zijn Songfestival-avontuur

Tekst: Denise Delgado

Claude (21) mag dit jaar Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, en hoewel het evenement pas in mei plaatsvindt, is hij nu al volop bezig met de voorbereidingen. Op TikTok geeft de ‘Écoutez-Moi’-zanger zijn volgers een kijkje achter de schermen met enthousiaste vlogs over zijn Songfestival-avontuur.

Begin februari reisde Claude af naar Zwitserland voor de opnames van de postcard—het introductiefilmpje dat voorafgaand aan zijn optreden wordt getoond. In zijn vlog is te zien hoe hij om zes uur ’s ochtends in de make-up gaat: “Yep, om zes uur ’s ochtends”, grapt hij. Vervolgens stapt hij, gehuld in de kleuren van de Nederlandse vlag, op de trein voor een adembenemende rit door het winterse landschap van Chur. Hoewel hij nog niet te veel mag verklappen over de opnames, neemt hij zijn kijkers vrolijk mee achter de schermen. “Jongens, ik mag helemaal niet vertellen wat ik allemaal aan het doen ben. Ik laat het gewoon zien.” Lachend biedt hij alvast zijn excuses aan zijn manager aan. “Als je dit ziet Karim, sorry!” Bekijk de video hieronder.

Ook heeft Claude inmiddels via zijn social mediakanalen bekendgemaakt dat zijn Songfestivalnummer op 27 februari wordt uitgebracht. Nederland is op dinsdag 13 mei te zien in de eerste halve finale. Als hij door mag, strijdt hij op zaterdag 17 mei in de grote finale om de winst.

BEELD: ANP/TIKTOK: @CLAUDEKMB