Column: Prinses Amalia: hoger cijfer, extra streep?

Tekst: Rick Evers

Deze column van Rick Evers komt uit Weekend editie 5.

In twee weken korporaal? Ik lees de talloze zure reacties op sociale media. ’Mijn zoon deed er meer dan een jaar over’, lees ik op X. Op Facebook: ’Zo zo, en gelijk al korporaal, nu gelijk naar het front.’ Gelukkig zijn er ook heel veel positieve reacties. Dat het stoer is dat ze als jonge meid hieraan is begonnen. Aan interesse van dames geen gebrek: haar lichting bestond uit één jongen en acht meiden. Dit negental wordt geen beroepsmilitair en is niet per se van plan naar het front te gaan. Ze doen het Defensity College, als werkstudent naast hun gewone studie. Daarmee worden ze reservist. En daarom liggen er na het voltooien van de tweeweekse militaire opleiding al strepen klaar als korporaal. Niet een voorkeursbehandeling dus, voor Amalia.

Maar ik had mijn twijfels, als ik eerlijk moet zijn. Een dure, gepantserde Audi zal de Prinses van Oranje ’s avonds toch wel hebben opgehaald om haar naar een warm, comfortabel bed op een veilige plek te brengen? Als ik denk aan de kou van de afgelopen weken, de sneeuw, dan kan ik me niks voorstellen bij in een tentje op de hei liggen. ’s Nachts je tent openritsen om een plekje te zoeken om je behoefte te gaan doen? Ik zou zelf zijn afgehaakt, dat geef ik eerlijk toe.

Er zijn zoveel indianenverhalen over royals die een voorkeursbehandeling kregen. Die enerzijds op school gepest werden om hun blauwe bloed en hun privileges. Maar anderzijds wel van de leraar een punt extra kregen omdat ze prins of prinses waren, omdat een zesje toch wat mager staat voor een toekomstig staatshoofd. Of extra snel een extra streep op het uniform, gewoon omdat hun vader koning is. Ik denk niet dat het erg goed zou liggen in de groep als onze prinses ertussenuit zou zijn geknepen. Dat hadden we vast aan de blikken of gespannen kaken naast haar kunnen ontwaren. Willem-Alexander had de pech dat prins Claus extra streng was voor hem. Omdat er op zo’n troonopvolger extra wordt gelet, had hij leraren weleens aangespoord om een punt extra af te trekken, zodat zeker was dat de prins niet werd bevoordeeld.

Bij de ceremonie was geen groot persvak. Het werd tot het laatste moment geheimgehouden, behalve voor fotograaf Patrick van Katwijk, de cameraman van RTL Boulevard en ikzelf. Natuurlijk naast familie en vrienden van degenen die op deze dag hun baret kregen, al wisten die tot op het laatst ook niet dat Amalia deel uitmaakte van de groep. Na afloop mocht ik met de luitenant-kolonel spreken die verantwoordelijk is voor Amalia en haar kameraden. Welke voorrechten kreeg onze prinses, wilde ik weten. Enige spelregel van de RVD: vragen over Amalia zijn uit den boze. Want: ’Haar studietijd wordt beschouwd als privé’, zetten zij telkens in berichtgeving rondom Amalia’s school- en studieloopbaan. Helemaal ben ik het er niet mee eens. Ze is nou eenmaal geen gewoon meisje en heeft een uitzonderlijke positie in onze maatschappij. Wordt iedereen hetzelfde behandeld?

Luitenant-kolonel Van der Peet verzekerde: ’Ze hebben allemaal hetzelfde moeten doorstaan.’ Op twee mensen uit het clubje van Amalia na, die haalden de eindstreep niet en zijn eerder gestopt. Zonder baret naar huis. Het gebeurt weleens dat aspirant-korporaals halverwege de nacht besluiten dat het niets voor hen is. ’Ja, maar deze lichting is dat niet gebeurd.’ Ik geloof de luitenant-kolonel maar op zijn blauwe ogen. Voor Amalia hoop ik dat het naar meer smaakt. Een omgeving zonder lakeien, waar het af en toe flink ploeteren is en waar je moet kunnen rekenen op je kameraden, én andersom. In twee weken korporaal, misschien leerde ze in die twee weken meer dan anderen in twee decennia.

Foto: DPPA/POOL/PVK