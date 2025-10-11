Column: Naar de kroon steken

Tekst: Rick Evers

Deze column verscheen eerder in Weekend editie 41.

Was Máxima té mooi in Luxemburg? Op een bruiloft moet je nooit mooier voor de dag willen komen dan de bruid. En je draagt op zo’n dag hoe dan ook geen wit, tenzij je heel graag aan iedere huwelijksgast wilt laten weten dat jij er liever met de bruidegom vandoor gaat. Ook dan zou je je beter kunnen inhouden of schitteren door afwezigheid. Je daarentegen niet aan het kledingvoorschrift houden, underdressed voor de dag komen, dat is ook een belediging naar je gastheer of gastvrouw. Er is niet voor niets zo veel moeite ingestoken.

Bij de troonswisseling in Luxemburg zag het er allemaal keurig uit. Ik stond overdag in het paleis de abdicatie gade te slaan en ’s avonds naast de rode loper, toen het galadiner op het punt van beginnen stond. Perfect uitzicht en wat was het goed geregeld door de Luxemburgers. Al was het lang wachten en had de herfst duidelijk zijn intrede gedaan. Zoals het protocol voorschrijft: eerst het plebs, dan de hogere gasten, om te eindigen met de belangrijkste. En dus zijn het steeds koning Willem-Alexander en koningin Máxima die als meest prominente gasten de hekkensluiter zijn. Letterlijk, de paleispoorten werden na hen gesloten.

Omdat ze zulke goede vrienden zijn? Nee, dat valt wel mee. Groothertog Guillaume was altijd een beetje een buitenbeentje. Willem-Alexander groeide op in de generatie Albert, Filip, Felipe, Frederik, Haakon en Victoria. Met Charles en Guillaume als uitersten aan de boven- en onderkant, die qua leeftijd en status misschien wat buiten de boot vielen. De een aan de andere kant van het water, de ander van een groothertogdommetje in plaats van een koninkrijk. Dus nee, Guillaume schaart zich niet onder de top tien beste vrienden van ons koningspaar. Wat dat betreft is het met de Belgen nauwer. Échte buren en bovendien écht familie. Guillaumes grootmoeder – groothertogin Joséphine-Charlotte – was een tante van koning Filip en geboren als Belgische prinses, zus van de koningen Albert en Boudewijn.

Toch gaat het protocol vóór bijzondere banden of voorkeuren. Het feit dat het gaat om twee takken van de Nassaus, Oranje-Nassau en Nassau-Weilburg, heeft dan ook geen belang. Daarvoor moet je terug naar de dertiende eeuw. Het enige wat telt, is anciënniteit. Wie zit het langst op de troon? Jarenlang zou het gemiddelde koninklijke feestje in Europa Elizabeth en Margrethe de meest prominente plaatsen geven. In de laatste vijftien jaar is er veel veranderd. Van het rijtje collega’s was Willem-Alexander de eerste die de troon mocht bestijgen. Zodoende heeft hij de meeste dienstjaren en het recht op een betere plek dan degenen die daarna kwamen.

Maar was Máxima dan niet een beetje overdressed? Ze heeft wel wat bescheiden juwelen in de collecties, die ze vooral meeneemt naar staatsbezoeken aan verdere republieken. Voor het avondfeest liet Máxima een van de meest indrukwekkende diademen en devants de corsage inpakken en naar Luxemburg vliegen. En dat terwijl de nieuwe groothertogin met een heel bescheiden exemplaar voor de dag kwam. Een groot contrast, vonden buitenlandse collega’s. Stak Máxima zo Stéphanie naar de kroon? Ik denk van niet. De collectie van de Luxemburgers is indrukwekkend, dus de nieuwe groothertogin had een ruime keuze. Maar ze is nou eenmaal bescheidener dan haar latina-voorgangster én onze eigen koningin.

Máxima zal het een eerbetoon hebben gevonden om in een Nassaublauwe japon te verschijnen met saffieren, eveneens in de kleur die de twee monarchieën verbindt. En dat ze dit forse exemplaar heeft uitgekozen, is misschien juist bedoeld als liefdevolle boodschap. Koningin Juliana droeg hetzelfde diadeem naar de kroningsfestiviteiten van koning George VI en Máxima bij de inhuldiging van haar eigen man. Alsof ze nu wilde zeggen: ook jullie zijn dat waard.

FOTO: ANP