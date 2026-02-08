Column: Hét jubileumfeest

Tekst: Rick Evers

Vijfentwintig jaar Willem-Alexander en Máxima, volgend jaar op 2 februari, gaat groots gevierd worden.

Een paar weken geleden was het al 25 jaar geleden dat een nog jonge prins voor Máxima op één knie ging, op het ijs bij Paleis Huis ten Bosch. Hoe dat gevierd is? Geheim, natuurlijk. Wat het geheim is achter een goed huwelijk? Ons koningspaar is er eigenlijk niet zo happig op, vragen over het privéleven. Laat staan dat ze hun privéfeestjes zouden vieren met het volk.

Dat Willem-Alexander zijn verjaardag deelt met het volk tijdens Koningsdag, dat is tot daaraan toe. Ik heb weleens beelden gezien van diezelfde avond. Willem-Alexander was na de viering in het land samen met Máxima en de dochters – én mama Zorreguieta – naar Griekenland gevlogen. Op beelden was te zien hoe hij aan het diner zit in zijn favoriete restaurant, op een klein stukje varen van de vakantievilla. Met een grote ademteug zie je de koning daar het kaarsje van een speciaal voor hem gemaakte verjaardagstaart uitblazen. Beelden die we natuurlijk niet mogen zien.

Andere koningshuizen delen wat meer. De achttiende verjaardag van onze Amalia viel ongelukkig in coronatijd. Maar anders waren ze ook niet van plan om een heel publieke ceremonie te houden op het koninklijk paleis, zoals prinses Elisabeth van België dat kreeg. Of een galafestijn met alle Europese royals in vol ornaat, diademen en onderscheidingen, zoals bij de achttiende verjaardagen van de Noorse en Deense generatiegenoten van onze Amalia.

In Scandinavië is het de gewoonste zaak van de wereld om camera’s erbij te laten zijn als de gekroonde hoofden vanuit alle windstreken uit een bus stappen om een lustrum mee te vieren. De rode loper, toespraken vanuit het paleis, ze worden vaak live uitgezonden. Soms ook acts van familieleden, zoals op elk familiefeestje wel een oom een ABC opdreunt of een vriendengroep een ludiek lied heeft ingestudeerd. Zo zagen we op een feest ter ere van het Noorse koningspaar de kleinkinderen royals in de zaal interviewen, waardoor we onze prinses Beatrix ook eens van een andere kant zagen. Met het grootse staatsievertoon met diadeem en galajurk, maar tegelijkertijd heel ontspannen en huiselijk.

Zulke galafeesten zullen bij ons misschien ook worden gegeven, maar we krijgen ze nooit te zien. Tot nog toe. Soms lekt er wat uit over hoe ons koningspaar de huwelijksdag viert, eens met een fotootje van hen tijdens een lunch in een restaurant van sterrenchef Mario Ridder. Dit keer waren ze rond lunchtijd op hun huwelijksdag aan het werk. Na een werkbezoek voor het Oranje Fonds stonden ze ons te woord om meer te vertellen over het aanstaande jubileum.

Natuurlijk, 25 jaar huwelijk betekent ook: 25 jaar Oranje Fonds. Het was het cadeau dat Willem-Alexander en Máxima daags voor hun huwelijk kregen. Een comité had destijds allerlei ideeën voor een nationaal geschenk. Eerder kregen Beatrix en Juliana voor hun huwelijken serviezen en een motorjacht. ’We zeiden: ’Dat willen we niet’,’ zegt Willem-Alexander. ’We willen iets wat voor de samenleving is. Niet voor ons, maar voor andere mensen.’ En dat werd het Oranje Fonds. Klein begonnen, nu niet meer weg te denken.

Het cadeaumoment was een groots evenement in de Amsterdam ArenA op de vooravond van het huwelijk. Met Marco Borsato en Sita, met Willeke Alberti – Morgen Bent U De Bruid – en Liesbeth List met Frank Boeijen. ’Het is één groot feest geweest in de afgelopen bijna 27 jaar sinds ik mijn vrouw heb leren kennen’, zei de koning in een kort gesprekje met de pers om de grote plannen aan te kondigen voor het aankomende 25-jarig jubileum. Dat gaat vooral gevierd worden als Oranje Fonds-jubileum. Niet in de ArenA, maar in de GelreDome, op 30 januari 2027. Of het dak er die avond van afgaat? Ik hoop dat het erop blijft, voor de warmte. En dat we ook wat te zien krijgen van het échte zilveren huwelijksfeest…

