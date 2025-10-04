Column: Alexia & Antoon

Tekst: Rick Evers

Deze column verscheen woensdag in Weekend editie 40.

Alsof er een nieuwe Netflixserie is gestart, buitelen de headlines over elkaar heen: prinses Alexia gespot met Antoon. De middelste dochter van Willem-Alexander en Máxima zou samen zijn met de zanger-rapper, bekend van hits als Hallo en Vluchtstrook. Onze zuiderburen hebben het ondertussen over hun troonopvolgster, prinses Elisabeth, die liefdevol lijkt te poseren met een mysterieuze jongeman: prins Georg von und zu Liechtenstein. Een Belgische vriend wees me hierbij fijntjes op het verschil in klasse in de beide families. Zij zijn in België maar wat blij met hun Mathilde – vol klasse – en vinden onze Máxima maar ’een siereend’ in vergelijking met hun ’zwaan’. Au!

Ja, Mathilde is geboren in een adellijke familie en begrijpt het kunstje. Máxima maakte zich de rol eigen. Alexia zoekt al sinds haar jonge jaren de randjes van de glamour op. Ze had willen meedoen aan The Voice, zingt ook zeker niet onverdienstelijk, en zou zonder twijfel als model aan de slag kunnen. Willem-Alexander volgde zijn hart en trouwde met een Argentijns burgermeisje, ook als hem dat de troon zou hebben gekost. De Belgische Filip deed net als zijn vader Albert en oom Boudewijn: trouwen met een adellijke jongedame. Het zou goed kunnen dat Elisabeth inderdaad het voorbeeld van de generaties voor haar volgt.

De bevallige Belgische prinses en de charmante derde zoon van de toekomstige monarch van Liechtenstein zouden alleen al vanwege hun looks zó gecast kunnen worden voor een zoveelste prinselijke kerstfilm voor Netflix. Maar misschien leent zich het verhaal van Antoon en Alexia daar meer voor: de prinses die liever een zangcarrière zou willen dan het keurslijf van het hof. En Antoon, die eigenlijk Valentijn Verkerk heet, die vlak voor zijn doorbraak zijn moeder verloor. Een film met traangarantie. Ik gun de twee hun sprookje, als er al wat van waar is natuurlijk.

In maart kreeg ik al een gerucht door over Antoon die zijn oog op een prinses had laten vallen, maar bewijs ontbrak. Na Prinsjesdag snelde Alexia met haar beveiliger op sneakers weg achter Paleis Noordeinde en niet veel later werd ze naar verluidt op een terras in de buurt gespot met Antoon. Ze zouden daarna samen zijn vertrokken, niet in een AA-auto, maar in de Range Rover van de zanger. Bewijs hiervan blijft tot dusver onder de pet.

Bij de zuiderburen is de schijnbare romance tussen hun troonopvolgster en de Liechtensteinse prins het gesprek van de dag. Waar bij ons de RVD zich onthoudt van elk commentaar, zegt het Belgische paleis gewoonweg dat ze niets meer weten dan wij allemaal. Sommigen denken dat de foto van Elisabeth en Georg nep is. In Alexia’s geval stookte Antoon de boel extra op door drie verliefde emoji’s te plaatsen onder een filmpje over de geruchten van de twee, die hij later weer weghaalde. De prinses en de zanger zouden later gespot zijn in een Amsterdams restaurant. Wie weet, horen we Alexia binnenkort anoniem in een van de nieuwste hits van Antoon, zoals prinses Stéphanie van Monaco dat deed met Michael Jackson.

Zonder op de zaken vooruit te lopen, kunnen we één ding concluderen: koninklijke huwelijken intrigeren. Ze zijn van levensbelang voor de dynastie: een troonopvolger moet trouwen om het voortbestaan van de familie en de lijn te verzekeren. Maar ze voeden ook het sprookje. Het idee dat prinsessen niet alleen verplichtingen hebben, maar ook verliefd worden, dromen, teleurgesteld raken en uiteindelijk tóch hun partner vinden, maakt hen menselijk. Het huwelijk is het ultieme moment waarop een natie een beetje kan meegenieten van het liefdesverhaal.

Voor Alexia is er meer vrijheid dan voor Elisabeth, die de boeken in zal gaan als de eerste koningin van België. Uiteindelijk zullen we pas weten of de verhalen kloppen als de koningen de verloving van hun dochter aankondigen. Moderne sprookjes. Hoe kritisch we ook kijken naar de monarchie, we willen allemaal even geloven in het idee dat de prinses haar prins vindt.

FOTO: ANP