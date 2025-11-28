Cd Presentatie Liesbeth List Hans van Willigenburg

Oud-presentator Hans van Willigenburg heeft genoeg gehad van televisie

Tekst: Denise Delgado

28/11/2025

Hans van Willigenburg (83) voelt totaal geen drang meer om terug te keren op televisie. In gesprek met ‘De Telegraaf’ vertelt de voormalig ‘Koffietijd’-presentator dat hij zijn tijd in de spotlights ‘genoeg is geweest.’

Geniet van rust

“Op een gegeven moment is het genoeg geweest. Dan is het klaar. Ik geniet nu van andere dingen, zoals mijn rust,” zegt Hans. Toch raakt het hem steeds vaker dat leeftijdsgenoten en oud-collega’s wegvallen. “Laatst nog Viola Holt. Daar schrok ik enorm van, omdat het zo uit het niets kwam. Ik heb haar goed gekend.”

Lees ook: Dertien jaar na doorstart is Koffietijd vrijdag voor het laatst te zien

De dood is voor Hans geen eng onderwerp, vertelt hij openhartig. “Natuurlijk denk je er zelf ook over na. Vanaf dat je wordt geboren, weet je dat je ook gaat overlijden. Dat kan morgen al zijn, daar moet je reëel in zijn. Maar toch, wanneer iemand die je goed hebt gekend plotseling overlijdt, dan schrik je daar dus wel van. Maar zelf ben ik niet bang voor dat moment. Ik hoop alleen dat het dan pijnloos zal gaan.”

Lees ook: Hans van Willigenburg (81) vreest de dood niet: ‘Ik heb een heerlijk leven gehad’

Jarenlang presenteerde Hans samen met Mireille Bekooij het populaire programma Koffietijd, maar een terugkeer naar het scherm ziet hij niet meer zitten en dat voelt voor hem helemaal goed.

Koffietijd
Koffietijd 1996

BEELD: ANP

LEES OOK

Meerdijk raakt opnieuw een inwoner kwijt: dít gezicht vertrekt uit GTST
Nieuw seizoen Winter Vol Liefde langer te zien
Overleden zanger René Karst nog te zien in nieuw seizoen De Slimste Mens
Moeder uit zaak Marco Borsato heeft moeite met geschetst beeld van haar

Uit andere media

Vriendin Sylvia Geersen

Sylvia Geersen heeft aanvaring op terras Rachel Hazes: ‘Onder de blauwe plekken’

Wat een ontspannen vakantie had moeten worden, veranderde voor model Sylvia Geersen zondagavond in een nare ervaring. 
Weekend Wvl Mike Horizontal winter vol liefde © Thirza Wijnja

Nieuw seizoen Winter Vol Liefde langer te zien

Fans van Winter Vol Liefde kunnen zich opmaken voor extra veel kijkplezier: het nieuwe seizoen is langer dan ooit. Dat bevestigt RTL aan Veronica Superguide.
Party Première Hotel Vol Liefde

Hoe Denise uit Winter Vol Liefde voor zichzelf kiest…

De geruchten over een breuk gonsden al langere tijd en vorige week werd bekend dat het klopt, het is inderdaad over en uit tussen Denise en Mike, de zoon van de bemoeizuchtige moeder Monique uit ’Winter Vol Liefde’. In de nieuwe Party doet Denise uit de doeken waarom het misging. ”Natuurlijk zijn er mensen die…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise