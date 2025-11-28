Oud-presentator Hans van Willigenburg heeft genoeg gehad van televisie

Hans van Willigenburg (83) voelt totaal geen drang meer om terug te keren op televisie. In gesprek met ‘De Telegraaf’ vertelt de voormalig ‘Koffietijd’-presentator dat hij zijn tijd in de spotlights ‘genoeg is geweest.’

Geniet van rust

“Op een gegeven moment is het genoeg geweest. Dan is het klaar. Ik geniet nu van andere dingen, zoals mijn rust,” zegt Hans. Toch raakt het hem steeds vaker dat leeftijdsgenoten en oud-collega’s wegvallen. “Laatst nog Viola Holt. Daar schrok ik enorm van, omdat het zo uit het niets kwam. Ik heb haar goed gekend.”

De dood is voor Hans geen eng onderwerp, vertelt hij openhartig. “Natuurlijk denk je er zelf ook over na. Vanaf dat je wordt geboren, weet je dat je ook gaat overlijden. Dat kan morgen al zijn, daar moet je reëel in zijn. Maar toch, wanneer iemand die je goed hebt gekend plotseling overlijdt, dan schrik je daar dus wel van. Maar zelf ben ik niet bang voor dat moment. Ik hoop alleen dat het dan pijnloos zal gaan.”

Jarenlang presenteerde Hans samen met Mireille Bekooij het populaire programma Koffietijd, maar een terugkeer naar het scherm ziet hij niet meer zitten en dat voelt voor hem helemaal goed.

