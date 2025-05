Yves Berendse koopt droomhuis

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch nieuws voor Yves Berendse en zijn vriendin Sophie. Het stel heeft een grote stap in hun relatie gezet en hebben samen hun droomhuis gekocht. In gesprek met De Telegraaf geeft de zanger aan enorm uit te kijken naar deze “nieuwe fase” in hun leven.

“Altijd heb ik de wens gehad om een huis aan het water te hebben. Altijd was dat al een droom, maar dat was financieel nooit echt mogelijk”, vertelt de zanger. “Door de spurt in mijn carrière is het dat nu wel”, vult hij aan. Het nieuwe huis van Berendse en zijn vriendin staat in Vinkeveen.

In de toekomst hoopt Yves ooit vader te mogen worden. Daarover zegt hij nu: “Dat is geen druk op de knop, hè?”