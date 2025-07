Yolanthe Cabau openhartig: ‘Dankbaar voor dit sterke lichaam’

Tekst: Nicky Molendijk

Yolanthe Cabau heeft een openhartig bericht gedeeld met haar volgers op Instagram. Nadat zij vorig jaar van een paard was gevallen, heeft haar lichaam “harder gevochten dan ooit tevoren” en daar is ze dankbaar voor.

“Het afgelopen jaar heb ik veel pijn in mijn lichaam gehad. Ik moest herstellen van breuken in mijn nek, beide heupen en onderrug, en mijn longen waren gekneusd”, schrijft Yolanthe in het bericht. “Mentaal was het ook niet altijd makkelijk, maar ik ben zo dankbaar voor dit sterke lichaam en leer elke dag om er liever voor te zijn. Het is een reis van zelfacceptatie en liefde, waarin ik besef hoe sterk ik ben geworden”, vult ze aan.

Ook deelt de actrice een aantal tips die haar hebben geholpen. Zo schrijft ze dat het erg belangrijk is liefdevol naar jezelf te zijn, maar dat ook goede voeding en genoeg uitrusten essentieel zijn. Na het ongeluk kon Cabau twee maanden niet lopen en wist ze ook niet of ze dat ooit weer zou kunnen.