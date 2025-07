Xess Xava knipt lange haren af

Tekst: Nicky Molendijk

De zoon van Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder is naar de kapper geweest. Xess Xava heeft zijn lange haren flink afgeknipt. Op social media deelt hij een foto van zijn nieuwe look.

Op Instagram plaatst de 9-jarige een video van zijn kappersbezoek. “Ik was supergehecht aan mijn lange haar, maar vandaag besloot ik dat het tijd was voor een verandering”, staat erbij. “Ik moet zelf nog wel een beetje wennen, maar ik ben er wel heel blij mee.”

Het is een hele tijd geleden sinds het zoontje van Yolanthe en Wesley een kort kapsel had. “De laatste keer dat ik kort haar had, was ik 2 jaar oud”, zegt hij tegen de kapper.

Yolanthe is erg trots op deze grote stap. “Ik weet dat je het stiekem spannend vond, maar je was vastberaden. Mama is ontzettend trots op jou”, deelt zij op haar Instagram Stories.