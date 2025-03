Wolter Kroes geeft gezondheidsupdate

tv-programma

Grote mijlpaal voor Alberto Stegeman

Alberto Stegeman heeft donderdag iets te vieren. Zijn programma Undercover bestaat alweer twintig jaar in Nederland. Op Instagram deelt de presentator hoe hij bij deze bijzondere mijlpaal stilstaat. Op de foto houdt Alberto ballonnen vast met het getal twintig. Ook zijn de slingers opgehangen en is er taart. “Hoera, vandaag bestaat Undercover in Nederland 20...