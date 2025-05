Willeke Alberti wil ‘de draad weer oppakken’ na zware periode

Tekst: Nicky Molendijk

Het is een zware periode geweest voor Willeke Alberti. De zangeres had tijd nodig om het overlijden van haar dochter Daniëlle en haar broer Tonny te verwerken. Daarnaast zijn ook twee tantes, een oom en een neef van Willeke helaas overleden.

Hierdoor besloot de zangeres in oktober 2024 voorlopig even niet meer op te treden. “Ik was verdrietig en ik miste alle mensen die ik verloren heb”, vertelt Alberti woensdagavond openhartig in Shownieuws.

Inmiddels is Willeke er weer klaar voor om op het podium te staan. Hiermee wil zij “de draad weer oppakken, ik merkte hoe zeer ik alles gemist heb.” Woensdag heeft de zangeres voor het eerst weer gerepeteerd met haar band en haar naasten.

Op Moederdag zal Alberti voor het eerst weer optreden. Zij haalt dan een concert in in Rotterdam dat eerder werd uitgesteld.