Wendy van Dijk trots op dochter: ‘In één klap staat haar leven op z’n kop’

Wendy van Dijk is “zo trots” op hoe haar dochter Lizzy (13) omgaat met het feit dat ze een zeldzame bloedziekte heeft. “Wat een kracht en positiviteit”, schrijft de presentatrice woensdag in haar Instagram Stories.

“In 1 klap staat haar hele leven op z’n kop maar dat koppie laat ze niet hangen”, zegt Van Dijk. “Wij zijn zo trots op jou.”

Bron: Instagram Wendy van Dijk

De presentatrice maakte een paar weken geleden bekend dat ze tijdelijk stopt met werken omdat haar dochter nu extra kwetsbaar is. “Naast het feit dat mijn hoofd er nu natuurlijk niet naar staat kom ik op opnamedagen met zoveel mensen in aanraking, dat kan nu simpelweg even niet”, zei ze toen tegen Shownieuws.