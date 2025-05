Valerio Zeno voor het eerst vader geworden

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch babynieuws voor Valerio Zeno. De presentator is voor het eerst vader geworden. Op social media maakt hij dit bijzondere nieuws bekend.

Valerio deelt een aantal lieve foto’s van zijn pasgeboren dochtertje. Ook maakt hij gelijk de naam van de kleine bekend. “Vittoria Monia Zetta Zeno”, schrijft de presentator erbij.

Zeno is sinds 2019 samen met zijn verloofde Manon. Eerder dit jaar maakte hij bekend dat zij in verwachting was van hun eerste kindje samen. In 2023 heeft de presentator Manon ten huwelijk gevraagd.