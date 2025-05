Toppers krijgen kippenvel van déze gastartiest

Wereldsterren

Dolly Parton over overleden echtgenoot: 'Was al langer ziek'

In een interview met The Independent is Dolly Parton heel open over het overlijden van haar echtgenoot. Carl Dean was al langere tijd ziek, vertelt de zangeres. Waar hij precies aan leed is niet bekend. “Een deel van mij vond rust in het feit dat hij nu vrede heeft en niet meer hoeft te lijden”,...