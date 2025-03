Tjitske Reidinga annuleert theatertour: ‘Het gaat niet’

Tekst: Nicky Molendijk

Tjitske Reidinga zal haar theatertour niet meer hervatten. De actrice legt uit dat de stap naar het toneel te groot is nadat ze vorig jaar kort na elkaar haar ouders verloor. De tournee is daarom geannuleerd, meldt MORE Theater Producties.

De voorstelling Portret gaat onder meer over haar ouders. In eerste instantie had de actrice de voorstellingen verplaatst omdat ze tijd nodig had om te rouwen. Eerder deelde Tjitske op Instagram dat ze het lastig vond om iedere avond over haar ouders te praten. “Het werd te confronterend.”

In een verklaring deelt de producent nu: “We hadden gehoopt dat door het verstrijken van de tijd, de liefde om weer op het toneel te staan groter zou groeien dan de stress die het nu oproept. (…) Zowel voor de makers als voor de bezoekers willen we dat het theater een plek is om met een glimlach vandaan te komen en voor Tjitske is dat op dit moment niet meer het geval. Het gaat niet, en daar moeten we naar luisteren.”

Bezoekers die een kaartje hebben gekocht, zullen hun geld terugkrijgen.