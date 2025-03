Tineke de Nooij: ‘Ik heb me een tijdje niet goed gevoeld’

Tekst: Nicky Molendijk

Tineke de Nooij geeft een update over haar gezondheid. Voor de camera van RTL Boulevard vertelt de presentatrice dat ze een tijdje heeft lopen kwakkelen. “Ik had medicijnen waar ik slecht op reageerde, dus ik heb me een tijdje niet goed gevoeld”, zegt ze.

Gelukkig gaat het inmiddels weer een stuk beter met De Nooij. De presentatrice liet ook weten of ze nog een televisieprogramma zou willen maken. “Daar ben ik toch veel te oud voor?”, aldus Tineke.

De band tussen Tineke en Gordon is nog steeds erg hecht. Ze is dan ook “heel trots” op haar goede vriend. “Hij houdt mij in de gaten en dat vind ik lief.”